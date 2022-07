Veronica Rimondi svela un segreto: “Con Matteo non è mai successo…”

“Non mi è mai capitato di avere torto con Matteo Farnea”, la confessione della tronista

Continua senza nuvole all’orizzonte la storia d’amore tra Veronica Rimondi e il bel veneziano. La coppia è inseparabile dal giorno della scelta e ha deciso sin da subito di annullare la distanza e vivere a pieno questa unione. Lei infatti vive a Ferrara, dove lavora nell’azienda del padre, mentre lui ha casa a Roma. Sicuri che l’amore nato a Uomini e Donne sia forte e duraturo, i due ragazzi avrebbero addirittura pensato di comprare casa e iniziato le pratiche per un mutuo. Insomma i protagonisti dei pomeriggi rosa di Canale5 fanno decisamente sul serio e continuano a stuzzicarsi sui social, mostrando momenti divertenti di vita quotidiana. A usare l’ironia su Instagram è stata in queste ore proprio l’ex tronista che ha voluto mostrare un tik tok simpatico sulle liti di coppia sottolineando però con una didascalia:

“Piccola precisazione: ovviamente scherzo… Non mi è mai capitato di avere torto in una discussione con Matteo Farnea”.

Veronica Rimondi pazza del fidanzato, la dichiarazione d’amore: “Sei nel profondo dell’anima”

Sembra essere solida come la roccia la storia d’amore tra la tronista di Ferrara e il compagno Matteo Farnea. Dopo le altalene emotive vissute nel programma condotto da Maria De Filippi, che ha visto la ragazza fino alla fine indecisa tra il bel veneziano e Andrea, ora la coppia è inseparabile e pronta per la convivenza. A differenza di Matteo e Valeria che si sono detti addio proprio ieri con dichiarazioni ufficiali sui loro rispettivi profili Instagram, La 26enne e il compagno sembrerebbero sicuri che la loro storia è destinata a durare. Sui social la ragazza ha postato una vera e propria dichiarazione d’amore per il fidanzato sottolineando: “Sei nel profondo dell’anima”. Frase alla quale lui ha risposto sottolineando che i loro sguardi innamorati parlano molto chiaro, più di mille parole.

Uomini e Donne anticipazioni: coppia pronta a tornare nel programma a settembre?

Intanto non è escluso che dopo l’estate Maria De Filippi possa invitare in studio Veronica Rimondi e Matteo Farnea per vedere come prosegue la loro storia d’amore. Come spesso accade infatti, all’inizio e alla fine del programma, la padrona di casa tende a invitare ex coppie per parlare insieme di progetti e obiettivi. Molto probabilmente potrebbero tornare in autunno anche Luca Salatino e Soraia, affiatatissimi dal giorno della scelta, nonostante le vacanze mancate.