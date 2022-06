Striscia contro la droga: Vittorio Brumotti, un collega rompe il silenzio

I complimenti di Cecchi Paone all’inviato di Striscia la notizia: “Bravo per il suo coraggio”

Da anni lo storico inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti è in prima linea contro droghe e spaccio, combattendo con grande coraggio e abnegazione contro una triste piaga. E il grande lavoro del volto del tg satirico non è mai passato inosservato, visto che è riuscito a sventare tante minacce e risolvere situazioni che parevano ormai irrimediabili. Sul settimanale Nuovo TV il giornalista Alessandro Cecchi Paone, nella consueta posta del giornale ha dato il suo pensiero rispondendo all’appunto di un lettore, che ha voluto complimentarsi con Vittorio Brumotti per il prezioso lavoro di tutti questi anni con la sua immancabile bicicletta: “Ammiro profondamente Vittorio per le sue inchieste sulle piazze di droga che da anni conduce a Striscia la notizia”. Applauso di Paone: “Bravo Brumotti e tutti i colleghi che coraggiosamente svelano come il mercato della droga sia fiorente”.

Vittorio Brumotti e il pensiero del giornalista: “Nonostante i suoi sacrifici…”

Da anni uno dei temi che maggiormente apre discussioni italiane riguarda quello della legalizzazione della cannabis. Una situazione che secondo il pensiero di Alessandro Cecchi Paone potrebbe anche alleggerire piazze e spaccio, ma che a causa di una potenza troppo pericolosa da provocare non riesce mai a verificarsi e probabilmente mai accadrà nel Bel Paese: “Io da sempre appoggio gli antiproibizionisti e radicali che chiedono la legalizzazione e il controllo del consumo, solo che la mafia non gradisce e i troppi soldi diventano intoccabili nonostante i sacrifici di Brumotti” – ha scritto il giornalista su Nuovo TV -.

Vittorio Brumotti e il ritorno sul piccolo schermo con il consueto appuntamento estivo

Come da tradizione, durante l’estate Vittorio Brumotti scende dalla bici di Striscia la notizia per salire in sella a quella di Paperissima Sprint. In pausa i servizi e le inchieste molto importanti e pericolose che l’inviato racconta nel tg satirico per far spazio a un po’ di sana leggerezza e di risate con il format tanto amato dai più piccolo. Brumotti anche quest’anno è tornato al timone del popolare e divertente programma insieme alle ex veline Shaila e Mikaela e occuperà la casella del preserale di Canale Cinque fino al termine della stagione estiva.