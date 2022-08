Adriana Volpe non pensa più al Grande Fratello Vip: “Si è chiuso un ciclo”

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha chiuso e ora pensa solo al suo nuovo progetto

Quando si è state non solo concorrenti del GF Vip, ma anche opinioniste è difficile lasciare andare un mondo che si conosce così bene. Eppure Adriana Volpe non vuole fossilizzarsi su quel fortunato periodo della sua vita, che le ha permesso di incontrare nuovamente il suo affezionato pubblico, e infatti in un’intervista al settimanale Nuovo Tv ha dichiarato che “si è chiuso un ciclo” e che ora “sto investendo su altro” ovvero il suo nuovo progetto televisivo ancora top secret e che potrebbe coinvolgere altri volti noti al grande pubblico.

Adriana Volpe ammette di aver seguito il consiglio di Maurizio Costanzo

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip, sostituita da Orietta Berti in coppia con Sonia Bruganelli, ha ammesso nell’intervista al sopracitato settimanale di aver seguito un consiglio che le ha dato nientemeno che il grande Maurizio Costanzo: “Mi disse che avevo un animo irrequieto e che dovevo tornare a condurre”. Ormai il suo ciclo con il seguito reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, si è chiuso e ora pensa solo al suo nuovo progetto dove sicuramente metterà anima e corpo.

Adriana Volpe sarà sempre grata al reality show di Canale 5: “Mi ha dato modo di essere libera”

“Mi ha dato modo di essere libera, senza filtri” così parla Adriana Volpe, volto amatissimo dal grande pubblico, che la rimpiange in Rai, a Mediaset e persino a Tv8 dove ha condotto Ogni Mattina, prima in coppia con Alessio Viola, e poi da sola. Secondo lei il pubblico, dopo che fai tanti anni di televisione, sa riconoscere l’autenticità e soprattutto il carattere di una persona, per questo non ha più voglia e tempo da perdere dietro alle continue frecciatine a Sonia Bruganelli, che quest’anno, da settembre, siederà nuovamente sulla poltrona di opinionista del GF Vip, al fianco di Orietta Berti, nonostante avesse detto in precedenza che il ruolo non le interessava più.