Alba Parietti senza freni sul nuovo compagno: “La nostra passione è…”

“Siamo nel momento della passione accecante”, la confessione della conduttrice sul nuovo compagno

Sta vivendo un momento d’oro Alba Parietti, che tornerà in prima serata su Rai2 con lo show Non sono una signora, ed è felicemente legata all’imprenditore Fabio Adami. Non ha nascosto di essere molto felice la conduttrice che, sulla pagine del settimanale Oggi, ha raccontato dettagli intimi sulla sua nuova relazione svelando che non pensa alle nozze:

“Nel momento della passione accecante com’è per noi ora, non ne sentiamo alcun bisogno”.

La conduttrice ha sottolineato poi: “Penso che il matrimonio non sia benefico per la passione, anzi!”. Senza peli sulla lingua ha poi ammesso di sentirsi come in una partita di calcio quando al 90° minuto arriva il gol che porta la vittoria. Insomma, un amore passionale e appagante quello della conduttrice che ha svelato poi che l’incontro con il suo principe azzurro è stato casuale, un segno del destino forse.



Alba Parietti e il primo incontro con Fabio Adami: “È stato voluto dal destino”

È il caso di dire che il fato ci ha messo lo zampino! L’incontro tra la conduttrice e l’attuale compagno infatti è stato del tutto casuale ma pieno di coincidenze. “È stato un incontro del destino, sul treno, per due volte di seguito” ha raccontato sottolineando poi:

“Ci siamo scambiati sguardi di fuoco, poi alla fine del viaggio lui è venuto a presentarsi. Io ero terrorizzata”.

La madre di Francesco Oppini ha ammesso infatti che provare delle sensazioni forti per uno sconosciuto l’ha spiazzata. Poi il secondo incontro sullo stesso treno per Milano-Roma, una settimana dopo, ha fatto scattare la scintilla. Ora la conduttrice vive una storia d’amore piena e appagante da diversi mesi, che sembra essere destinata al “per sempre”.

Nota conduttrice è certa: “La felicità fa male a chi non ce l’ha, non va esibita”

Non ha nascosto di essere in un momento molto positivo della sua vita Alba Parietti che tornerà presto protagonista in Rai e ha sottolineato di credere che la felicità non vada esibita. Questa è una cosa che le ripeteva sempre la madre, ma anche l’ex compagno Lanza di Scalea. “La felicità non si esibisce perchè ci sono persone a cui fa male” ha sottolineato, dichiarando poi: “Le cose belle vanno raccontate solo a chi ti vuole bene. La felicità fa male a chi non ce l’ha”.