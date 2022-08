Boom! Alessandra Amoroso in prima serata su Canale5: sarà protagonista di…

Il concerto di San Siro arriva su Canale5: l’annuncio ufficiale

Il 13 luglio del 2022 è una data che Alessandra Amoroso non potrà mai dimenticare. Quel giorno, infatti, la cantante per la prima volta ha calcato il palco dello Stadio San Siro di Milano per dare vita ad un grande concerto evento di cui si è parlato per mesi. Un evento che vede Alessandra diventare la seconda cantante donna d’Italia ad aver fatto un concerto lì, dopo l’inimitabile e unica Laura Pausini. E adesso quel grande concerto, che si è rivelato un vero e proprio successo, è pronto ad arrivare in prima serata su Canale5. Una serata di musica e spettacolo che Mediaset regalerà ai propri telespettatori e ai tantissimi fan della cantante. Nelle ultime ore è iniziato a circolare un promo sulle reti Mediaset che annuncia proprio la messa in onda del concerto.

Quando andrà in onda il concerto di Alessandra Amoroso? Le ipotesi sulle date

Dopo aver fatto una confessione privata la cantante è pronta ad approdare su Canale5 con il concerto evento che ha tenuto lo scorso 13 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Il primo promo mandato in onda nella giornata di oggi su Canale5 non svela però ancora la data della messa in onda. Tuttavia è probabile che Mediaset deciderà di trasmetterlo all’inizio della nuova stagione televisiva che partirà a settembre. Non avrebbe senso, infatti, mandare in onda un promo di qualcosa che andrebbe in onda tra tanti mesi.

Canale5 annuncia l’evento di San Siro: “Una serata magica”

Durante il primo trasmesso da Mediaset il concerto di Alessandra Amoroso viene così descritto:

“Una serata magica, un grandissimo evento. 90 ballerini, 47 elementi d’orchestra per uno show totale. Alessandra Amoroso per la prima volta è a San Siro”.

Il concerto, unica tappa del tour Tutto Accade della cantante, ha visto la coreografa e maestra di Amici Veronica Peparini occuparsi delle coreografie. Al suo fianco, come sempre, il ballerino Andreas Muller che ha anche ballato all’evento. Come più volte ribadito da entrambe il rapporto tra Veronica e Alessandra è molto stretto e sincero e per questo le due collaborano spesso insieme.