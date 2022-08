Alessia Marcuzzi, nessuna crisi con il marito: un video lo conferma

Conduttrice mano nella mano con il marito: la passeggiata in riva al lago smentisce ogni voce di crisi

È stata lontana dalla tv un anno Alessia Marcuzzi che ha deciso di prendersi una pausa perchè non riusciva più a riconoscersi nel programmi a cui era destinata. Ora la presentatrice è pronta a rimettersi in gioco in un nuovo show che partirà in autunno e la vedrà questa volta protagonista in casa Rai, precisamente sulla seconda rete. Ma non è tutto! Dopo le voci di crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi che avevano colorato le pagine di gossip lo scorso anno, ora la coppia ha ritrovato il giusto equilibrio. Nelle sue Instagram Stories pochi minuti fa, la conduttrice ha voluto immortalare un momento romantico con il coniuge, una passeggiata in riva al lago abbracciati e sorridenti, rompendo così il silenzio e lasciando parlare le immagini, senza troppe parole. Un momento intimo della coppia, mostrato con discrezione sui social, segno che il legame è solido e non teme tempeste sentimentali.



Alessia Marcuzzi felice con il marito Paolo: le vacanze spensierate prima del ritorno in tv

Ha da poco festeggiato la laurea del figlio Tommaso la conduttrice romana che sta vivendo un momento d’oro sia dal punto di vista sentimentale che professionale. L’amore con il marito Paolo Calabresi Marconi va a gonfie vele come visibile nella foto in basso. Seppur tra alti e bassi, di recente infatti la conduttrice ha ammesso di aver vissuto una crisi con il compagno, il loro rapporto è solido e il produttore è un punto di riferimento per lei e per i suoi figli. Anche con i suoi ex compagni la conduttrice mantiene ottimi rapporti perchè, come da lei stessa dichiarato, anche se l’amore finisce il bene e la stima restano. A settembre inoltre partirà con un nuovo programma su Rai2, dopo un’assenza dalla tivù durata un anno.



Boomerissima: quando inizia e come si svolgerà il nuovo programma di Rai2

Tornerà in prima serata il prossimo autunno Alessia Marcuzzi che a partire dal 22 novembre sarà al timone di un nuovo format su Rai2. Il programma metterà a confronto più generazioni con sfide, confidenze e ospiti internazionali che si racconteranno. Ci saranno tre momenti distinti all’interno del programma: quello in studio con gli ospiti, quello in strada con persone prelevate in città e quello dalla casa della conduttrice. Non è escluso inoltre che tra i protagonisti della trasmissione ci sia anche il figlio maggiore della bella romana.