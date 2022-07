Alessia Marcuzzi e la crisi avuta con il marito: “Non credo ai finti equilibri”

Conduttrice rompe il silenzio sulla passata crisi con il marito: “Chi non vive alti e bassi in un rapporto?

Ha confermato di aver vissuto in passato, e poi superato, un momento di crisi con il marito Alessia Marcuzzi. Intervistata dal settimanale Oggi ha infatti dichiarato:

“Chi non vive alti e bassi in un rapporto? Agli equilibri finti e comodi io non credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla”.

La presentatrice ha però sottolineato che Paolo, il marito è il suo sostegno e un punto di riferimento anche per i figli. Ha poi ammesso senza giri di parole che “coltivare un rapporto di coppia è quanto di più impegnativo esista” e che per superare i problemi serve solo l’amore, quell’amore che la unisce a Paolo Calabresi Marconi dal 2014 e la rende felice e appagata. Ha sottolineato, parlando di rapporti di coppia, che è importante prendersi degli spazi di propri di “respiro e riflessione”. La 49enne romana ha poi ribadito di aver mantenuto un ottimo rapporto anche con i suoi ex perchè la fine di una relazione non “deve corrispondere alla fine del bene e della stima”.



Alessia Marcuzzi fa una confessione intima: “Lasciarsi non vuol dire voltarsi le spalle”

Ha sottolineato che tenere le fila di una famiglia allargata è comunque un “esercizio faticoso e un atto d’amore”, la presentatrice romana. Per amore dei figli infatti è bene “spogliarsi dei propri egoismi” per non fargli pagare le conseguenze di una separazione decisa dagli adulti. Sui suoi ex ha ammesso:

“Lasciarsi non vuol dire voltarsi le spalle. I rapporti veri non muoiono, non conoscono addii. Semmai cambiano e crescono”.

Intanto, dopo un anno di assenza dalla tv, la presentatrice romana è pronta a rimettersi in gioco sul piccolo schermo con una nuova sfida professionale in Rai.

“Metterò a confronto due generazioni”, l’anticipazione della conduttrice su Boomerissima

Dal 22 novembre Alessia Marcuzzi, difesa di recente da Costanzo, sarà al timone di un nuovo programma su Rai2. La trasmissione “metterà a confronto due generazioni” ha anticipato, quella degli anni ’80 e quella odierna. L’ispirazione per questa sfida professionale è arrivata alla conduttrice proprio pensando al rapporto con il figlio Tommaso, avuto da Simone Inzaghi, che molto probabilmente potrebbe essere uno dei partecipanti dello show.