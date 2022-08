Anticipazioni Un altro domani, Julia incinta: Sergio fa un gesto impensabile

Un altro domani, spoiler nuove puntate: Sergio reagisce male alla gravidanza di Julia

Nella soap spagnola trasmessa da Canale5 ci saranno dei colpi di scena spiazzanti che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Dalle anticipazioni sulle prossime puntate, infatti, si scopre che Julia sarà incinta. La ragazza dopo una notte d’amore con Sergio rimarrà incinta ma ben presto si accorgerà che tutto ciò è stato un errore e cercherà di porre rimedio alla situazione. La giovane confesserà il suo segreto solo all’amica Elena mentre i frequenti malesseri dovuti dalla gravidanza faranno mormorare i paesani che si chiederanno il motivo. A complicare il tutto c’è anche il fatto che la madre Diana, si trasferirà sa lei. La madre, preoccupata per la figlia troverà il test di gravidanza e la costringerà a raccontare la verità a Sergio. Inaspettatamente, però, il ragazzo reagirà in un modo inaspettato e spiazzante.

Anticipazioni soap spagnola, prossima settimana: Carmen fugge con Kiros

Le anticipazioni sulle puntate dal 29 agosto al 2 settembre di Un altro domani svelano che Carmen sarà nei guai. Il padre la obbligherà a sposare Victor per i suoi interessi e la giovane, disperata progetterà di fuggire con Kiros, ragazzo di cui è realmente innamorata. I due pianificano la fugga sperando di non essere scoperti e per evitare che il piano fallisca la giovane fingerà di voler sposare Victor e di essere intenta nei preparativi, ma è proprio durante la festa di fidanzamento con quest’ultimo che le farà la proposta che Carmen e Kiros fuggiranno. Riusciranno a scappare o il loro piano andrà in fumo?

Un altro domani, trama delle puntate fino al 2 settembre: Julia salda il debito

Infine dalle anticipazioni sulla soap spagnola trasmessa da Canale5 si apprende che Julia riceverà una proposta di lavoro molto allettante da Leticia, la proprietaria di un negozio di mobili importante a Madrid, ma ad una condizione: spostare la bottega in città e ingaggiare una nuova squadra di professionisti. La giovane sa che accettando riuscirebbe a restituire i soldi del prestito dato dalla madre Diana, ma questo comporterebbe anche abbandonare Elena e tutti gli altri dipendenti, diventati ormai una seconda famiglia, e per questo motivo entrerà in crisi. Fortunatamente, tuttavia, mentre Julia starà per dire addio ai suoi amici, riceverà la notizia che qualcuno ha saldato il suo debito.