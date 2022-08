Arisa e il racconto choc sul suo passato: “Ero esaurita, cominciavo a urlare”

Nota cantante rompe il silenzio sul suo passato: “Ero esaurita, mi sono rasata i capelli per la prima volta

È una delle voci più amate in Italia, ha vinto la scorsa edizione di Ballando con le stelle, conquistando anche il pubblico di Canale5 due anni fa nelle vesti di Prof di canto ad Amici. Eppure il passato di Arisa nasconde momenti difficili che l’hanno destabilizzata, ma non l’hanno mai allontanata dalla sua passione: la musica. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi la cantante ha raccontato di essersi fatta da sola e di aver fatto sacrifici per sfondare. Quando è arrivata a Milano infatti svolgeva due lavori: di giorno la parrucchiera e la sera lavorava in un locale.

“Dormivo un’ora a notte, ero esaurita, cominciavo a urlare, mi sono rasata i capelli per la prima volta”.

Queste le parole della cantante che ha raccontato di essere tornata a casa dopo quel periodo ma di aver vinto poi la borsa di studio per il Cet, la scuola di Mogol, e “da lì è iniziato tutto”.



Arisa lo confessa per la prima volta: “Sono una figlia assente, ma una volta all’anno torno dai miei genitori”

Molto legata alla sua famiglia, l’artista ha ammesso di non essere però sempre presente per i suoi genitori. Complice il lavoro e la vita frenetica, la cantante ha rivelato con molta schiettezza:

“Sono una figlia assente e ritaglio dei momenti nell’anno in cui siamo solo io e i miei genitori”

.

Ha poi sottolineato molto candidamente che in quelle poche occasioni speciali “si ricrea il microclima felice di quando era la loro piccolina”. Ha ammesso però anche che in passato ha fatto disperare più di una volta la mamma e il padre: “Ero un animaletto, ribelle”. Ha raccontato di aver iniziato a fumare a 9 anni e di aver preso più di uno scapaccione da piccola ma era “irriducibile”. “Più mi menavano più ne combinavo” ha raccontato la cantante che di recente ha chiuso la storia con Vito Coppola, un addio che ancora non ha superato.

“I miei genitori mi hanno forgiata”, le parole d’affetto della nota cantante

Ha ammesso però che l’educazione ricevuta le ha permesso di essere forte nella vita Arisa: “Devo ringraziare i miei genitori perchè mi hanno forgiata. Quando uno è cattivo con me so come devo fronteggiarlo”. Ha poi raccontato di avere più difficoltà con “l’ipocrisia, il sorriso finto e le meschinità”. Intanto a settembre potrebbe tornare dietro la cattedra di Amici nelle vesti di Prof.