Arisa e quel dimagrimento improvviso: “Delusione d’amore”, c’entra Vito Coppola?

Scritto da Giulia Tolace , il Agosto 15, 2022 , in Gossip

La cantante spiega il motivo della sua perdita di peso: “Sono stata molto male e ho smesso di mangiare”

Chi ha seguito Arisa sul suo profilo Instagram nelle ultime settimane non può aver fatto a meno di notare nei suoi scatti un grande cambiamento fisico. In particolare la cantante appare decisamente dimagrita. Intervistata dal quotidiano Il Corriere della Sera Arisa spiega di non essere stata seguita da nessuna nutrizionista né di essersi messa a dieta. E aggiunge:

“Semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande. Sono stata molto male e ho smesso di mangiare”.

La cantante non ha fatto nessun nome e cognome ma il possibile riferimento al ballerino Vito Coppola, con cui da non molto si è detta addio, nasce spontaneo. Tuttavia nel dolore la cantante è riuscita a stare bene. Infatti in merito alla sua nuova fisicità ha ammesso: “Adesso mi piaccio di più che a 20 anni”.

Arisa e il cambio di alimentazione: “Era fatta di molti dolci e bevande zuccherate”

Nonostante la cantante abbia precisato di non aver seguito nessuna dieta ferrea, né di aver effettuato un percorso con dietologi o nutrizionisti, qualcosa nella sua alimentazione è cambiata. Non solo dunque la mancanza di appetito dovuta alle pene d’amore, ma anche un regime alimentare più ordinato. A tal proposito sul suo essere più in carne nel passato Arisa dice:

“Avevo un’alimentazione disordinata, fatta di molti dolci e bevande zuccherate”.

L’attuale ordine alimentare però non comporta nessuna drastica restrizione. La mattina la cantante fa colazione con latte, caffè e cornetto. A pranzo è la volta dei carboidrati mentre a cena evita i lieviti perchè deve cantare.

Importante traguardo per la cantante: come festeggerà i suoi 40 anni

E’ un’estate di grande lavoro questa visto il grande tour, dal titolo Ero romantica little summer tour, che vede coinvolta la cantante in tutta Italia. Tra pochi giorni però, precisamente il 20 agosto, sarà il suo compleanno. Si tratta di una cifra importante: 40 anni. Su come li festeggerà Arisa dice:

“Con i creatori dell’opera, mio padre e mia madre”.

Per l’occasione Arisa, che a settembre tornerà ad Amici, si è tenuta la giornata libera per poter stare quanto più tempo possibile con loro.