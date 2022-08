Ascolti, boom Rai1: Techetecheté al 21% di share con Sandra e Raimondo

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello fanno volare Rai1: ascolti altissimi per Techetecheté

E’ stata tra le puntate più seguite dell’estate di quest’anno quella del programma dell’access prime time di Rai1 andata in onda alle 20.35 di ieri, mercoledì 3 agosto, come sempre per quasi un’ora, terminando a ridosso dell’inizio della prima serata. Un appuntamento dedicato a quella che è senza dubbio la coppia più amata di sempre del piccolo schermo: Sandra e Raimondo. Altissimi gli ascolti, con uno share volato al 21%, come apprendiamo da Davide Maggio, sempre puntuale ogni mattina nella pubblicazione dei dati auditel di tutte le trasmissioni andate in onda il giorno prima sulle reti Rai, Mediaset e non solo.

Più di 3 milioni di telespettatori ieri sera su Rai1 per il ricordo di Sandra e Raimondo

A seguire la bellissima puntata di Techetechetè intitolata ‘Sandra e Raimondo ancora insieme’, trasmessa come suddetto ieri sera dopo l’edizione delle 20.00 del TG1, sono stati in media oltre 3milioni di telespettatori: nello specifico, dal sito citato nel paragrafo precedente apprendiamo che sono stati esattamente 3milioni 66mila gli spettatori sintonizzati sulla reta ammiraglia della Rai.

Nella foto in alto vediamo Raimondo Vianello e Sandra Mondaini in una delle loro ultime apparizioni in televisione, avvenuta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, ospitati da Pippo Baudo, qualche anno prima della loro morte avvenuta, lo ricordiamo, per Raimondo il 15 aprile del 2010 e per Sandra pochi mesi dopo, nello stesso anno, ossia il 21 settembre.

Vittoria netta per Techetecheté nei confronti del competitor Paperissima Sprint, in onda su Canale5

Grazie al 21% di share e agli oltre 3milioni di telespettatori dei quali abbiamo parlato nei paragrafi precedenti, nell’access prime time di ieri Rai1 con il suo inossidabile Techetecheté ha stravinto ancora una volta nei confronti del programma rivale, ossia Paperissima Sprint, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, che di telespettatori ne ha registrati poco più di 2milioni con uno share che non ha raggiunto il 15% (ascolti esatti: 2milioni 154mila telespettatori e 14.8% di share). E’ andata altrettanto bene un’altra recente puntata di Techetecheté, dedicata a diversi artisti scomparsi negli ultimi tempi, tra i quali Irene Fargo.