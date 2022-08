Bake Off Italia 2022: concorrenti, cast e tutte le novità della nuova edizione

Svelati tutti i concorrenti della decima stagione: ecco chi sono

Manca poco al ritorno di Bake off Italia 2022 per quella che sarà la ben decima edizione del programma tv di Real Time. La vera curiosità come ogni anno è intorno ai concorrenti. Vediamo dunque chi sono i 16 fortunati che si cimenteranno nella gara riportati da Tvblog.it: Leonardo, 19 anni, da Borghetto (PA); Margherita, 19 anni, da Valdagno (VI); Mukesh, 21 anni, da Pontedera (PI); Gaia, 23 anni, da Cosenza; Alessio, 24 anni, da Poggibonsi (SI); Chiara, 25 anni, da Castel Viscardo (TR); Giovanni, 26 anni, da Specchia (LE); Ginevra, 28 anni, da Napoli; Riccardo, 32 anni, da Villanova Del Sillaro (LO); Davide, 38 anni, da Puegnago Del Garda (BS); Daniele, 40 anni, da Catania; Paola, 41 anni, da Magliano in Toscana (GR); Stefano, 44 anni, da Castion (BL); Maria, 55 anni, da Genova; Gianbattista, 61 anni, da Castelcovati (BS); Stefania, 61 anni, da Quartucciu (CA).

Chi ci sarà nel cast di Bake Off Italia 2022: giudici e conduttrice

La giuria del noto programma a tema culinario quest’anno presenta delle conferme ma anche delle novità, nel perfetto stile rivoluzionario della nuova stagione. In particolare il pubblico ritroverà in giuria Damiano Carrara, che ha svelato un segreto, presente dalla quinta edizione del 2017. Ci sarà poi lo storico giudice Ernst Knam presente fin dalla prima edizione. La novità, invece, riguarda il nuovo arrivato Tommaso Foglia, pasticciere napoletano alle prese con la sua prima esperienza in televisione. Sebbene non farà più parte fissa della giuria Clelia D’Onofrio sarà comunque presente, ma in qualità di voce narrante delle schede dei dolci di ogni puntata. Alla conduzione, invece, ancora una volta ci sarà Benedetta Parodi presente fin dal debutto del 2013.

Location, puntate e data della messa in onda della prossima edizione

Il debutto della nuova edizione di Bake Off Italia 2022 avverrà venerdì 2 settembre in prima serata, dalle 21:20 circa, su Real Time. Sarà possibile rivedere gli episodi anche sulla piattaforma Discovery, mentre ancora non è noto se sarà possibile vedere sulla suddetta piattaforma le puntate in anteprima come avveniva lo scorso anno. Le puntate si susseguiranno fino a dicembre e sempre di venerdì. Il numero delle puntate invece non si sa ancora, probabilmente però potrebbero essere 14. La location anche per quest’anno sarà la Villa Borromeo d’Adda.