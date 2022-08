Ballando con le stelle 2022: nel cast un ex partner di Milly Carlucci?

A Ballando con le stelle arriva un ex partner televisivo di Milly Carlucci? Ecco chi è

E’ stato TvBlog a lanciare l’anteprima: nella nuova edizione dello show del sabato sera di Rai1, al via l’8 ottobre prossimo, dovrebbe esserci Enrico Montesano, tra i volti più popolari della televisione, ma assente dal piccolo schermo con un programma suo ormai da diversi anni. Montesano, lo ricordiamo, ha condotto un’edizione di Fantastico in coppia con Milly Carlucci nel 1997, denominata ‘Fantastico Enrico’, che però non è stata fortunata in termini di ascolti, pur essendo abbinata alla Lotteria Italia, venendo asfaltata da La Corrida, in onda su Canale5. Ora, a distanza di venticinque anni, i due hanno quindi la possibilità di lavorare di nuovo insieme, sempre nella prestigiosa collocazione del sabato sera della rete ammiraglia della Rai.

Enrico Montesano torna in prima serata su Rai1? La notizia non è ancora ufficiale ma…

Secondo Blogo sarebbe quasi cosa fatta per l’attore e conduttore: attendiamo, quindi, la conferma del suo approdo nel cast di Ballando con le stelle 2020, per il quale Milly Carlucci sarebbe in trattativa con il manager di Enrico. Un ritorno in grande stile per Montesano, dopo la partecipazione a Tale e Quale Show nel ruolo di giurato risalente a qualche anno fa, dopo la quale si era detto avrebbe fatto un programma collocato nel sabato sera invernale di Rai1, progetto che però non si è mai concretizzato: “Ora mi dedico a Tale e Quale e al teatro. Se la proposta della Rai, che non mi aspettavo, si dovesse concretizzare, sarei il primo ad esserne felice” ha dichiarato all’epoca, come riporta il sito menzionato nei paragrafi precedenti.

Enrico Montesano faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle?

Infine, sempre il sito che abbiamo citato sottolinea che Enrico in passato ha avuto qualche screzio con Selvaggia Lucarelli, dalla quale dovrebbe ovviamente essere giudicato se la sua partecipazione a Ballando andasse in porto: dobbiamo, eventualmente, aspettarci scintille tra i due, com’è successo nella passata edizione tra Selvaggia e Morgan e in quelle precedenti con altri concorrenti? Intanto nei giorni scorsi un noto volto Mediaset non ha nascosto il suo desiderio di fare Ballando…