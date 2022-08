Concorrenti Ballando con le stelle 2022: nel cast un’altra conduttrice Rai

Fatto il nome di Ema Stokholma per la prossima edizione dello show del sabato sera di Rai1

Manca un mese e mezzo alla ripartenza di Ballando con le stelle che, come abbiamo scritto diverse volte negli ultimi tempi, tornerà sugli schermi di Rai1 a partire da sabato 8 ottobre, motivo per il quale in queste settimane si susseguono in rete i rumors relativi ai concorrenti che vedremo scendere in pista. L’ultimo dei rumors in questione è quello lanciato qualche ora fa da TvBlog, sempre informatissimo sui dietro le quinte dei programmi Rai e Mediaset: l’indiscrezione vede la partecipazione a Ballando di Ema Stokholma, nota conduttrice di Rai Radio 2, che un paio d’anni fa abbiamo visto fare gli onori di casa a PrimaFestival, la striscia quotidiana dedicata al Festival di Sanremo in onda dal red carpet del Teatro Ariston prima di ogni puntata della kermesse.

Non solo Ema Stokholma: nelle ultime ore circolati anche altri nomi per Ballando con le stelle

Non sappiamo se la partecipazione di Ema Stokholma a Ballando con le stelle 2022 sia ufficiale o meno: si scoprirà senz’altro qualcosa di più nei prossimi giorni, vista l’ormai imminente partenza della stagione tv. Intanto ricordiamo che ieri sono trapelati anche altri nomi per lo show danzerino di Rai1, come quello dello scrittore e giornalista Giampiero Mughini, ma anche dell’ex conduttire di Agorà Luisella Costamagna e del nuotatore Alex Di Giorgio. Infine, sempre ieri è stato fatto il nome di Enrico Montesano, che rientrerebbe quindi su Rai1 dalla porta principale.

Milly Carlucci pronta a sfidare anche quest’anno la corazzata di Tu si que vales

Cast a parte, ricordiamo che per il terzo anno consecutivo Milly Carlucci con Ballando con le stelle dovrà fare i conti con l’agguerrita concorrenza di Tu si que vales, come avviene dal 2020, anno in cui, a causa della pandemia, lo show di Rai1 è stato spostato dalla primavera all’autunno. Tuttavia, nonostante gli ascolti altissimi del programma del sabato sera di Canale5, sia due anni fa che lo scorso anno la squadra del primo canale della Rai ha portato a casa tutti i sabati ottimi risultati, a volte vicinissimi a quelli del competitor.