Barbara d’Urso commossa: “Ferita che non si rimargina” il drammatico ricordo

La conduttrice ricorda la strage di Bologna di 40 anni fa: “Ferita ancora aperta”

Barbara d’Urso è ormai lontana dalla Tv da qualche mese, anche se comunque non ha mai avuto la minima intenzione di far perdere le sue tracce. Difatti quest’ultima è presente più che mai sui social condividendo foto e video delle sue vacanze, ma non solo. In queste ultime ore la popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque ha pubblicato su twitter un post in cui ha voluto ricordare la strage di Bologna, non facendo mistero di credere sia ancora una ferita aperta un po’ per tutti nonostante siano passati ormai 40 anni dall’accaduto (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Il 2 agosto 1980 il tempo si è fermato alla stazione di Bologna. E non solo lì…È una ferita che non si rimargina e che non deve rimarginarsi…”

Post graditissimo questo dai numerosi fan, che ovviamente si sono complimentati per la sua spiccata sensibilità su certi temi.

Barbara d’Urso perde le staffe dopo l’ennesimo atto omofobo: “Non capirò mai”

La conduttrice in queste ultime ore non ha scritto solo un post sulla strage di Bologna. Difatti quest’ultima ha voluto dire la sua anche sull’ennesimo atto omofobo: una coppia gay è stata allontanata da una spiaggia a Tirrenia solo perchè si è scambiata un bacio. E su tutta questa faccenda la presentatrice, che si è sempre battuta in prima persona per difendere i diritti della comunità LGBTQ+, ha dichiarato senza il minimo tentennamento di essere davvero incredula e dispiaciuta:

“Perché? Io non capirò mai perché… Dov’è il problema di due donne o due uomini che si baciano? Che disturbo dà una manifestazione d’amore?”

La conduttrice non ha poi fatto mistero di essere davvero stufa di leggere simili notizie.

Presentatrice si batte per i diritti civili: “Io non mi arrendo”

Barbara d’Urso ha poi concluso questo suo post mettendo in guardia tutti gli omofobi ancora in giro, che purtroppo sono intolleranti all’amore nelle sue varie forme. Difatti la conduttrice ha dichiarato su twitter di non avere la minima intenzione di gettare la spugna fin quando non verranno tutelati i diritti di tutti: “Dobbiamo fare ancora molta strada… Io non mi arrendo! Stop omofobia!