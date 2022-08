Barbara d’Urso non se lo aspettava: una collega ha rotto il silenzio svelando…

La confessione inaspettata dell’attrice sulla nota conduttrice: “L’ho interpretata”

L’attrice Claudia Gerini ha rilasciato un’intervista a Leggo svelando dei retroscena sui progetti cinematografici per lei in cantiere, e facendo sapere a sorpresa di essersi ispirata alla nota conduttrice di Pomeriggio 5:

“Ne “I migliori giorni” interpreto una presentatrice televisiva molto agguerrita e ambiziosa”.

Claudia Gerini spiazza tutti: “Per le pose aggressive mi sono ispirata a Barbara d’Urso”

La nota e amata attrice Claudia Gerini, per la prima volta e ai microfoni di Leggo ha svelato di aver preso ispirazione a Barbara d’Urso in alcuni casi sul set. L’attrice dopo essere scesa nel dettaglio rivelando di aver interpretato la famosa conduttrice elogiandola, ha aggiunto: “Per le cui pose aggresive mi sono ispirata a lei”. Senza ombra di dubbio la 50enne ha sorpreso i suoi numerosi fan con le sue parole, mentre al momento non si sa quale è stata la reazione della presentatrice di Pomeriggio 5. Intanto l’attrice ha rotto il silenzio su un suo recente post sui social che ha inneggiato al body positivity, e dopo aver precisato di non essersi resa conto di aver fatto un gesto che andasse verso quella direzione ha affermato: “Mi fa piacere contribuire con il mio messaggio. Ho scritto pasta lover, intendevo dire che l’addominale non c’è ma chi se ne importa”. Inoltre ci ha tenuto a sottolineare di non aver mostrato la cicatrice del parto, poichè si tratta di quella dell’appendicite.

Barbara d’Urso dice stop all’omofobia: “Dobbiamo fare ancora molta strada, io non mi arrendo”

Intanto nelle scorse ore la popolare conduttrice che nei giorni scorsi ha scioccato tutti, attraverso il suo profilo Twitter ha detto stop all’omofobia con queste parole:

“Perchè io non capirò mai perchè. Dov’è il problema di due donne o di due uomini che si baciano? Che disturbo dà una manifestazione d’amore? Dobbiamo fare ancora molta strada, io non mi arrendo!“.

Alcuni utenti della rete hanno fatto sapere di pensarla come lei, infatti i testuali sono soltanto alcuni commenti: “Anche io non capirò mai perchè, sono d’accordo con te, dobbiamo fare ancora molta strada”, “In Italia purtroppo c’è ancora tanta strada da fare. L’omosessualità è ancora considerata una scelta e non un indole naturale”. C’è però chi non perde l’occasione di criticarla sui social, dato che non sfuggono queste offese in dei suoi recenti scatti fotografici: “Photoshop a gogò, sparite tutte le rughe che ha sul viso, mah! Mica siamo tutti scemi”, “Allungamento gambe”, “Che hai fatto alle dita dei piedi?”, “Si è sbiancata, da nera a bianca è un attimo, ridicola”.