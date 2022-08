Benedetta Parodi lancia un appello: ecco cosa vorrebbe condurre dopo Bake Off

Benedetta Parodi vorrebbe condurre Cotto e mangiato: “Mi piacerebbe tornare su una rete generalista”

E’ un’estate di lavoro questa per la conduttrice televisiva che sta registrando le nuove puntate di Bake Off Italia 2022 in onda da venerdì 2 settembre in prima serata su Real Time. Eppure Benedetta, raccontandosi in una lunga e recente intervista sul quotidiano La Stampa, si mostra nostalgica verso un altro programma. Si tratta di Cotto e mangiato, in onda ancora oggi su Italia1 ma con Tessa Gelisio, che nelle prime edizioni vedeva proprio la Parodi al timone. Benedetta ammette che cucinare in tv le manca molto e aggiunge:

“Mi piacerebbe tornare su una rete generalista con un programma come Cotto e mangiato. Di cui, tra l’altro, mio marito Fabio inventò titolo e slogan”.

La conduttrice si diletta con i tutorial di ricette sui social ma confessa che non sono la stessa cosa.

La conduttrice ritorna con Bake Off Italia 2022: “Abbiamo registrato con tanto amore”

Nel corso dell’intervista Benedetta Parodi parla anche dei suoi prossimi impegni lavorativi tra cui spicca soprattutto la nuova edizione ricca di novità del programma culinario. Il format taglierà un traguardo importante, visto che si tratta della sua decima edizione. E con lui anche Benedetta festeggerà lo stesso traguardo visto che è alla conduzione fin dalla prima edizione. Il sottotitolo è sempre Dolci in forno anche se, come precisa la Parodi, c’è tanto altro da cucinare. Le puntate sono già state registrate e a tal proposito Benedetta dice:

“Abbiamo registrato in questa calda estate ma con tanto amore”.

Benedetta Parodi svela il suo programma di cucina preferito: “E’ sempre il miglior modello”

Mentre sogna di tornare sulla tv generalista, e condurre un programma di cucina in cui poter rimettere davvero le mani in pasta, la conduttrice apprezza anche qualche format presente. In particolare il suo preferito è quello di Antonella Clerici:

“E’ sempre il miglior modello. Insegna veramente a cucinare”.

Intanto Benedetta si prepara anche per la nuova avventura di dicembre. Dal venerdì 9, infatti, inizierà

Bake Off Professional-Affari di famiglia, nuovo spin off del celebre format, sempre su Real Time e sempre condotto da lei.