Bianca Guaccero si lascia andare, giorni delicati: nostalgia di Detto Fatto

Bianca Guaccero ed Elisa D’Ospina nostalgiche per il programma di Rai2: “Avremmo dovuto iniziare…”

Manca poco all’inizio dei programmi del daytime sia Rai che Mediaset e tutti i conduttori stando scaldando i motori per il ritorno in onda. Tuttavia, tra questi non c’è Bianca Guaccero che dopo 4 anni al timone del programma di tutorial e gossip di Rai1 ha dovuto dirgli addio. Con l’inizio della stagione televisiva la nostalgia si fa sentire e quindi nelle scorse ore la conduttrice pugliese ed una storica tutor del programma hanno postato un messaggio nostalgiche.

“Questi erano i giorni in cui iniziavamo a registrare le puntate di Detto Fatto. Dopo 10 anni la famiglia di questa produzione manca innegabilmente”

ha scritto in una storia su Instagram la D’Ospina, ripostata poi dall’attrice e conduttrice pugliese.

Detto Fatto, l’ex conduttrice si lascia andare in questi giorni delicati: “Manca? Non dirlo a me”

Nelle scorse ore Bianca Guaccero si è lasciata andare alla nostalgia ricondividendo sul suo profilo Instagram la storia con la quale Elisa D’Ospina ha ricordato i ben tempi andati del programma pomeridiano di Rai2. La conduttrice ha condiviso le sue parole aggiungendo:

“Non dirlo a me… (se manca il programma e tutta la famiglia della produzione, ndr)”

seguito da un cuore rosso. Recentemente la Guaccero ha stupito tutti con un nuovo look ed ha anche tranquillizzato tutti coloro che la seguono annunciando che presto tornerà in tv anche se non ha specificato come e quando.

Detto Fatto cancellato: come cambia il palinsesto di Rai2 da settembre

Lunedì 12 settembre torneranno in onda la maggior parte dei programmi televisivi. Per quanto riguarda il pomeriggio di Rai2, dopo la cancellazione del programma di Bianca Guaccero e di tutta la sua cricca, alle 14.00 circa andrà in onda Milo Infante con il suo Ore14. Poi è il turno delle novità con il programma di Pierluigi Diaco BellaMa’, che di recente ha perso la pazienza con un concorrente. La trasmissione di Diaco basata sullo scontro generazionale andrà in onda dalle 15.15 circa fino alle 17.00 quando poi cederà la linea a Mia Ceran che è al timone della sua nuova trasmissione Nei tuoi panni.