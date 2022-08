Bianca Guaccero stupisce con nuovo look e anticipa: “Torno presto in tv”

La conduttrice dopo la chiusura di Detto Fatto torna in tv: “Prometto che torno presto”

Manca poco a settembre ed il ritorno dei programmi televisivi, tra questi, però, non ci sarà quello di Detto Fatto perché com’è noto lo storico programma di tutorial del pomeriggio di Rai2, dopo 10 anni ha chiuso i battenti. Di conseguenza non torneranno in onda neanche la conduttrice pugliese e tutta la sua cricca. Nelle scorse ore, però, Bianca Guaccero ha anticipato il suo ritorno in tv sui social, a chi si diceva dispiaciuto per la chiusura della trasmissione ha infatti rivelato:

“Quando mi rivedrete in tv? Presto ve lo prometto!”

Tuttavia la Guaccero non si è sbilanciata più di tanto e non ha fornito maggiori dettagli, non si sa quindi se tornerà con un nuovo programma nelle vesti di conduttrice e come attrice in una fiction.

Bianca Guaccero stupisce sui social: si mostra con un nuovo look (FOTO)

E prima di vederla nuovamente in onda, la conduttrice e attrice pugliese in questi mesi si è goduta le sue vacanze prima nella sua bellissima regione e poi in un’altra regione che le è molto cara, il Trentino Alto Adige. “Alla fine ho portato anche te nei posti che più amo al mondo. Trentino Alto Adige” ha infatti scritto la Guaccero di recente in un post su Instagram in compagnia della figlia della Alice, nata dalla relazione con l’ex marito Dario Acocella. E sempre su Instagram nelle scorse ore la conduttrice ha stupito tutti mostrandosi con un nuovo look, visibile alla fine del paragrafo, del resto questa estate ha dettato moda con il suo caschetto con la frangia.



Progetti futuri della conduttrice: cosa farà dopo la chiusura di Detto Fatto

Bianca Guaccero è pronta per il ritorno in tv ma non è ancora chiaro in quale ruolo. Di recente si è vociferato di una sua possibile partecipazione a Ballando con le stelle come concorrente, ma la stessa ha smentito tutto. Non resto che attendere per saperne di più sui suoi prossimi progetti professionali. Dal punto di vista privato, invece, di recente ha dedicato delle bellissime parole alla figlia Alice.