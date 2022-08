Bianca Guaccero, vacanze in dolce compagnia: “Alla fine ho portato anche te”

Vacanze con la figlia per la nota conduttrice: “Alla fine ho portato anche te qui”

Ha detto addio a Detto Fatto a inizio maggio, precisamente il 5, salutando il pubblico di Rai2 che l’ha coccolata con il suo calore e affetto per ben quattro edizioni, Bianca Guaccero. Salutato il programma di tutorial, condotto precedentemente da Caterina Balivo, l’artista di Bitonto si è concessa un’estate all’insegna del relax per ricaricare le pile, fare il punto della situazione e ripartire con una nuova spinta a settembre. Dopo essere stata nella sua Puglia tra mare, verde e campagna, la 41enne ha deciso di puntare su una nuova meta di vacanza, decisamente più fresca. In questi giorni infatti ha lasciato il caldo del sud Italia per raggiungere le Dolomiti, e non lo ha fatto da sola. Con lei infatti c’è la figlia, Alice, nata dall’amore con Dario Acocella, ha infatti svelato su Instagram:

“E alla fine ho portato anche te nei posti che più amo al mondo. Trentino Alto Adige”.

Bianca Guaccero, nuova vacanza immersa nel verde delle Dolomiti: “In cammino”

In questi giorni la nota conduttrice ha voluto condividere con i suoi followers su Instagram lo splendore della natura che la circonda. Sta infatti trascorrendo questa seconda parte di agosto con la figlia Alice (come visibile cliccando su questo link) in Trentino Alto Adige. Tra foto di montagne verdi, pascoli e lunghi sentieri, l’ex presentatrice di Detto Fatto sta ricaricando le pile in vista della nuova stagione televisiva che potrebbe vederla presto protagonista. Intanto trascorre le sue giornate “in cammino” con lunghe passeggiate nel verde, assaporando i colori e i sapori di una terra che regala relax a ogni passo, dopo l’ultima serata sfrenata trascorsa con le amiche nella sua amata Puglia.

Conduttrice pronta per una nuova sfida professionale: cosa farà dopo l’addio a Detto Fatto

Tornerà protagonista nella prossima stagione televisiva Bianca Guaccero che di recente su Instagram ha svelato di avere in serbo delle sorprese per il pubblico che la segue con affetto da anni. Non ha però voluto spoilerare nulla tenendo alta la suspense. Non è escluso che l’artista possa essere impegnata in qualità di attrice in qualche fiction nella prossima stagione televisiva, ma in queste settimane sono spuntati diversi rumors anche su un nuovo programma per lei. L’ufficialità non c’è ancora, bisognerà attendere ancora qualche settimana per saperne di più.