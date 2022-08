Can Yaman, imprevisto nella sua carriera: la serie tv Sandokan non si fa più?

Che fine ha fatto la serie tv Sandokan? “Il progetto è sparito dai radar” scrive il settimanale

Da tempo ormai il pubblico si chiede se la serie tv di stampo internazionale di cui si era tanto parlato ci sarà oppure se il progetto sia finito ancora prima di cominciare. Una risposta ufficiale al momento non c’è perchè nessuna delle parti coinvolte si è pronunciata sull’argomento. Secondo il settimanale Nuovo Tv, però, le notizie riguardo alla fiction non sarebbero positive.

“Il progetto di Sandokan, remake della serie tv degli anni Settanta destinato a Rai1, si è arenato. Anzi, è sparito dai radar”

scrive il noto settimanale. E pensare che Can Yaman inizialmente era venuto in Italia proprio grazie alla proposta di questa serie che per lui avrebbe segnato un importante punto d’arrivo. Infatti la serie si sarebbe dovuta girare interamente in inglese e destinata al pubblico di tutto il mondo.

Can Yaman diviso tra la serie tv internazionale e quella italiana

Se da una parte circolano tantissimi dubbi sulla fiction internazionale Sandokan dall’altra l’attore ha annunciato l’imminente arrivo di Viola come il mare in cui per la prima volta reciterà interamente in italiano. Stando alle dichiarazioni riportate da Nuovo Tv però l’attore turco non ha ancora chiuso definitivamente il progetto della Tigre della Malesia. Pur non riportando la data della dichiarazione pare che Can abbia detto:

“Avremmo dovuto girare lo scorso anno poi a causa del Covid ci siamo fermati”.

Inoltre l’attore per Sandokan aveva iniziato già gli allenamenti fisici con tanto di sciabola, cavalli e resistenza in palestra. Sempre stando alle dichiarazioni riportate l’attore avrebbe rivelato di essere arrivato a 100 chili mentre per Viola è sceso a 90. “Per Sandokan recupererò massa muscolare” avrebbe aggiunto.

Al via Viola come il mare: quale sarà il ruolo dell’attore turco

In attesa di scoprire se Sandokan ci sarà o meno manca soltanto un mese, circa, per il debutto su Canale5, in prima serata, della serie tv italiana. La protagonista è Francesca Chillemi, l’amatissima Azzurra di Che Dio ci aiuti, che qui interpreta una giornalista affetta da sinestesia. A darle filo da torcere ci sarà Can Yaman nei panni dell’ispettore Francesco Demir, tanto affascinante quanto sfuggente.