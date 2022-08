Can Yaman annuncia l’arrivo di Viola come il mare: “La messa in onda…”

La nuova fiction Viola come il mare arriva a settembre: la conferma dell’attore turco

Finalmente dopo mesi di attesa sembra che per il pubblico sia arrivata l’ora di vedere sullo schermo la nuova fiction. In realtà la serie era prevista per la primavera ma poi, tra un motivo ed un altro, i tempi di lavorazione sono slittati e Mediaset ha preferito posticipare. Considerato che su questa fiction è stato investito tanto, e ci sono grandi aspettative, anche il lavoro di post-produzione avrà richiesto grande attenzione. Ma il momento tanto sperato è arrivato: la serie debutterà a settembre e molto probabilmente sarà la prima delle fiction Mediaset della prossima stagione televisiva. Sul suo profilo Instagram, infatti, Can Yaman ha scritto: “La messa in onda della mia prima serie girata interamente in italiano si avvicina”. E ancora:

“Daje Viola. Vi aspettiamo a settembre su Canale5 con Viola come il mare”.

Can Yaman lo racconta per la prima volta: un ospite indesiderato è arrivato sul set della serie

Il lungo post dell’attore turco continua non nascondendo tutta la sua felicità per l’arrivo di Viola come il mare nella prima serata di Canale5. Messa in onda che, come ricorda Can, sta avvenendo a quasi un anno dal primo ciak della troupe. Can ammette quanto quello di Viola sia stato un percorso lungo fatto di emozioni ma anche di sacrifici. Sul set non sono mancate le risate ma nemmeno i malumori.

“Vento, pioggia, freddo, caldo e anche il Covid è venuto a farci visita purtroppo! Ma ce l’abbiamo fatta e finalmente siamo arrivati a questo primo meraviglioso traguardo”

scrive l’attore. Per la prima volta ecco dunque emergere una novità: qualcuno durante le riprese ha beccato il Covid. Da qui, forse, i lavori a rilento.

Le parole dell’attore per i colleghi di Viola come il mare: “Orgoglioso”

Negli ultimi giorni un malinteso ha colpito Can Yaman ma lui, come spesso accade con il gossip, ha scelto la via del silenzio. L’attore è concentrato sul suo lavoro e lascia che a parlare sia proprio la sua professione. In particolare Can è molto emozionato per il debutto di Viola in quanto è la sua prima serie da protagonista girata interamente in italiano. L’attore infatti non verrà doppiato ma, parlando abbastanza bene la lingua, ha deciso di mettersi interamente alla prova.

“Sono orgoglioso di aver lavorato con questo splendido gruppo, composto da professionisti, fantastici attori e tanti amici. Spero che il bellissimo feeling nato tra tutti noi spacchi lo schermo con la stessa forza con cui ci ha legato”

scrive l’attore. L’appuntamento è dunque per settembre e, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che il giorno del debutto potrebbe essere mercoledì 14 settembre.