Cecilia Rodriguez, una frase scatena il gossip: “Ignazio Moser sei il mio…”

“Insieme in tandem. Il mio compagno di vita”, la dolce dedica a Ignazio Moser

Sono ormai inseparabili Cecilia Rodriguez e il compagno. La coppia si divide soltanto per impegni professionali e trascorre insieme tutto il loro tempo libero. L’ex ciclista ormai è entrato a pieno titolo nella famiglia Rodriguez, ad è molto apprezzato anche da Belen. Da cinque anni ormai i due ex gieffini fanno coppia fissa e sono riusciti anche a superare un momento di crisi che lo scorso anno li ha allontanati, ma senza dividerli. Sperare quella difficoltà ha reso l’amore di Ignazio e Cecilia ancora più forte, tanto da spingere quest’ultima a scrivere una dolce dedica su Instagram per il compagno proprio in queste ore:

“Insieme in tandem. Ignazio Moser sei il mio compagno di vita”.

Una dichiarazione arrivata a commento di una foto di loro due per strada di spalle mano nella mano. Le parole della modella non sono passate inosservate e hanno scatenato i fans della coppia.



Nozze vicine per Cecilia Rodriguez e il compagno? Un post di lei lancia un nuovo indizio

Non hanno mai nascosto di desiderare una famiglia Ignazio Moser e la compagna, innamoratissimi anche nell’ultima foto postata da lei su Instagram (visibile cliccando qui). In questi cinque anni hanno sempre però sottolineato di essere intenzionati a fare un passo alla volta ma di recente però l’ex gieffino, in occasione dei suoi 30 anni, non ha nascosto l’intenzione di allargare la famiglia con la compagna. Ora la dolce dedica della modella ha scatenato il gossip facendo ipotizzare ai fans della ragazza che presto l’ex ciclista diventerà ufficialmente il suo compagno di vita. Le nozze sono vicine per la coppia? Per il momento nessuna ufficialità, certo è che le dediche, e i passi compiuti dai due ragazzi, farebbero ben sperare.

Cecilia Rodriguez: “La nostra casa prende forma”, nuovo passo verso il matrimonio

Intanto in questi giorni la coppia sta ultimando gli arredi della nuova casa a Milano. A svelare come procedono i lavori è stata proprio la modella che ha commentato così su Instagram:

“Finalmente la nostra casa prende forma”.

Insomma, un nuovo passo per la coppia che sembrerebbe essere proiettata verso il matrimonio e la costruzione di una famiglia. Non è escluso che presto in casa Rodriguez possa esserci un altro evento importante da festeggiare e chissà se Ignazio Moser e la compagna saranno allietati dall’arrivo della cicogna? Non resta che attendere!