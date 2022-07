Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez pronti a diventare genitori: “Tempi maturi”

Cecilia Rodriguez, il suo compagno finalmente si è deciso: “E’ arrivato il momento per avere un figlio”

Oggi Ignazio Moser ha rilasciato una lunga intervista al magazine Nuovo per parlare della sua vita privata e dei suoi progetti futuri. In questa circostanza il giovane ragazzo ha anche colto l’occasione per rompere gli indugi, asserendo di essere ormai pronto a diventare padre:

“I tempi sono maturi visto che abbiamo preso da poco un appartamento nuovo e più spazioso di quello precedente…E’ chiaro che ci stiamo preparando all’eventualità del lieto evento…”

Insomma ormai pare non esserci più alcun ostacolo per loro: diventeranno presto genitori? Ovviamente i loro tantissimi fan se lo augurano ardentemente.

Ignazio Moser fa una confessione: “Sto già facendo le prove come padre con Luna Marì”

Il giovane compagno di Cecilia Rodriguez, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Nuovo, dopo aver rivelato di essere ormai pronto a diventare padre, ha fatto un’altra confessione. Quale? Ha rivelato senza indugio alcuno di star già facendo le prove da papà con la piccola Luna Marì (la seconda figlia di Belen):

“E’ una bimba vivace, come tutte le donne di casa Rodriguez, e ha portato una ventata di allegria in famiglia…”

Il ragazzo, il quale ha ammesso tempo fa di aver avuto una crisi con Cecilia, non ha poi fatto mistero di amare fare lo zio della piccola: “A me piace farle da zio…”

Il ragazzo parla della sua storia d’amore con la sorella di Belen: “E’ fondamentale avere i nostri spazi”

La giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto a Ignazio Moser di parlare della sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez, facendo notare che ormai è da tantissimi anni che stanno insieme: “Qual è il segreto della vostra unione?”. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha rivelato che in ogni coppia ci vuole un certo equilibrio, aggiungendo di credere sia giusto che lui e la sua partner abbiano i propri spazi:

“E’ fondamentale per noi avere spazi autonomi: per me da trascorrere a Trento con la mia famiglia, per lei con le amiche…”

Insomma i due sono riusciti a trovare un loro equilibrio. E chissà se presto convoleranno a nozze.