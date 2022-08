Che Dio ci aiuti 7, cast rivoluzionato: addii clamorosi e il ritorno di…

Anticipazioni serie tv Rai1, suor Angela verrà sostituita: ecco da chi

Tornerà a far compagnia al pubblico della prima rete nel 2023 la fiction Che Dio ci aiuti. In queste settimane infatti sono state girate le nuove puntate della fortunata serie che avrà come scenario sempre la città di Assisi. La settima stagione però sarà segnata da novità a dir poco rivoluzionarie, a partire dal cast. Ci saranno infatti diversi addii e i fans della serie tv dovranno salutare più di un protagonista a partire da Elena Sofia Ricci. L’attrice toscana toglierà le vesti di suora per abbracciare nuovi progetti e sarà presente nelle prime tre puntate della prossima stagione per comparire poi nella settima e nell’ultimo episodio, seguendo un po’ quello che è avvenuto a Don Matteo con la dipartita di Terence Hill. “La mia uscita di scena è molto ben congegnata”. Queste le dichiarazioni dell’attrice riportate sull’ultimo numero della rivista Nuovo Tv. Ma il pubblico potrà comunque contare su una figura che prenderà il posto vacante in convento: Azzurra. Francesca Chillemi infatti, terminato il noviziato, sostituirà di fatto Elena Sofia Ricci nella fiction.



Che Dio ci aiuti, incredibile cosa succederà nella nuova stagione: addio agli attori storici

Le anticipazioni della settima stagione della fiction svelano che non sarà solo suor Angela a dire addio alla serie ma anche altri volti storici come Penny, Nico, Monica, Ginevra ed Erasmo. Resterà nel cast invece suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, che sarà il sostegno di Azzurra Leonardi. Ma non è tutto perchè saranno molte le new entry nel cast pronte a dar vita a una storyline decisamente inaspettata e ricca di colpi di scena.

Spoiler settima stagione fiction di Rai1: Emiliano Stiffi torna e trova l’amore?

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7 svelano che ci sarà una storia devastante e tornerà il personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon. Lo psichiatra si trasferirà in pianta stabile al convento, dopo una delusione d’amore, e si scontrerà con Sara, una ragazza romana con la passione per il makeup. Presto però i due ragazzi si renderanno conto di non essere così diversi come pensavano. Scoppierà la passione tra i due? A movimentare la trama della nuova stagione della fiction ci saranno anche Caterina, una ragazza che sogna il mondo dello spettacolo, e Ludovica, un’aspirante avvocato.