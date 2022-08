Chiara Ferragni non l’aveva mai confessato: “Come ho conosciuto Fedez”

La popolare influencer su Fedez svela: “Ha detto pubblicamente di volermi baciare”

In queste ultime ore Chiara Ferragni ha deciso di raccontarsi un po’ di più ai suoi numerosi follower su Tik Tok. E tra una confessione e l’altra ha anche colto la palla al balzo per svelare come è iniziata la sua storia d’amore con il popolare rapper tanto amato dai giovanissimi. In pratica la ragazza ha dichiarato che tutto è iniziato casualmente grazie al fatto che 6 anni fa circa ha usato una sua canzone per fare una storia su Snapchat. Un video che è stato notato anche dal diretto interessato, il quale ha dapprima voluto ringraziarla pubblicamente, e successivamente non ha fatto mistero che avrebbe tanto voluto baciarla:

“Lui subito dopo fa una storia o uno snap in cui dice ‘Chiara grazie che stai supportando la canzone, dobbiamo limonare’…”

E proprio da quell’esatto momento che l’influencer ha iniziato a provare un certo interesse nei suoi confronti.

Chiara Ferragni fa una confessione: “Ho scritto al rapper in privato e poi ci siamo dati un appuntamento”

Successivamente la popolare influencer, sempre in questo suo intervento su Tik Tok, ha anche dichiarato di aver contattato in privato Fedez per chiedere delucidazioni sul fatto che avrebbe voluto baciarla. E da quel momento hanno iniziato a chattare notando una certa affinità reciproca, tanto da arrivare a darsi un appuntamento per conoscersi finalmente dal vivo:

“Lui lì diventa un po’ più serio e iniziamo a parlare su Instagram nei messaggi diretti, iniziamo una conversazione. Lui mi chiede se vogliamo uscire…”

L’imprenditrice digitale, che è stata criticata da Selvaggia Lucarelli, ha accettato di buon grado l’invito, anche se all’inizio ha pensato subito che non sarebbe potuto mai essere il suo uomo ideale: “Pensavo non potesse essere il ragazzo per me…Però mi faceva simpatia e mi sembrava una persona molto onesta…”

Fedez, sua moglie non lo nega: “Avevo paura ci potessero fotografare insieme”

Chiara Ferragni, dopo aver accettato di incontrarlo, non ha poi fatto mistero che ha avuto anche paura di essere fotografata insieme a lui perchè non avrebbe voluto finire sui giornali con una persona con cui non aveva ancora iniziato una storia seria:

“Avevo il terrore di farmi paparazzare con lui, perché non volevo farmi fotografare con qualcuno se non era una storia seria, ma solo un flirt o una cosa leggere…”

Difatti la ragazza non voleva finire sotto i riflettori del gossip per una storia inesistente: “Ero terrorizzata…” Questo appuntamento c’è poi stato, ma diversi mesi dopo per via dei loro numerosissimi impegni.