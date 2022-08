Don Matteo, Pippo e la figuraccia con Raoul Bova: “Sarei voluto sprofondare”

Scritto da Simona Tranquilli , il Agosto 4, 2022 , in Serie & Film Tv

“Non l’avevo riconosciuto, sarei voluto sprofondare”, la brutta figura fatta con Raoul Bova

Si è chiusa lo scorso 26 maggio l’ultima stagione di Don Matteo che ha visto l’addio di Terence Hill e l’ingresso di Don Massimo. Proprio sul nuovo arrivo sul set della fortunata fiction di Rai1, ha rotto il silenzio Francesco Scali che ha svelato sulle pagine dell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni di aver fatto una brutta figura con lui:

“Aspettavo il mio turno in sala trucco quando vedo una sagoma appoggiata allo stipite della porta. Aveva la mascherina e gli occhiali scuri e c’era il riflesso del sole, non avrei mai potuto riconoscerlo”.

L’attore ha poi proseguito il racconto di quello che è avvenuto dietro le quinte della serie tv sottolineando:

“Lui mi ha detto ‘Buongiorno’ e io subito: ‘Oh ma chi è questo figo da paura?'”.

Il sagrestano della fiction della Lux Vide ha poi raccontato di essere rimasto di sasso quando Bova si è tolto mascherina e occhiali e l’ha finalmente riconosciuto. “Sarei voluto sprofondare”, ha raccontato. Proprio quella gaffe ha permesso però a Francesco Scali di rompere il ghiaccio con il collega e scoprire che anche lui è una persona simpatica che sta allo scherzo.



Pippo di Don Matteo svela su un collega: “È grazie a lui che Fellini mi scelse”

Sul set della fiction di Rai1, Francesco Scali ha raccontato di aver stretto rapporti importanti e di aver ritrovato un vecchio amico: Nino Frassica. Ha raccontato che proprio lui in passato lo ha aiutato ad arrivare a Fellini, permettendogli con un piccolo escamotage, fingendo un appuntamento con una persona inesistente, di entrare negli studi di Cinecittà, contattare la sua assistente ed essere poi notato dal noto regista. L’attore ha dichiarato di essersi molto legato a Pietro Pulcini, Ghisoni nella serie di Rai1, e a Flavio Insinna. Proprio con il conduttore, che nella fiction recita nel ruolo di Anceschi, ha ammesso di essere rimasto in contatto e aver stretto un’amicizia profonda.

Nuova stagione fiction Rai1: la data di messa in onda e tutte le anticipazioni

Intanto Pippo tornerà presto sul set della quattordicesima stagione di Don Matteo. Le riprese dovrebbero iniziare infatti a marzo 2023, mentre la data di messa in onda sarà presumibilmente gennaio 2024. La nuova stagione riserverà non poche sorprese con addii decisamente inaspettati, tra cui quello di Valentina, e new entry, ancora top secret al momento, ma che entreranno sicuramente nel cuore dei telespettatori di Rai1.