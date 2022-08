Elena Sofia Ricci, ricordo dal passato di una collega: “Scesa una lacrima”

L’attrice condivide un ricordo di Caro Maestro, Roberta Scardola: “È scesa una lacrimuccia”

Non è più sul set Elena Sofia Ricci e si sta godendo qualche giorno di riposo prima di ritornare a recitare sul set e in teatro. Ed in queste ore condividendo tra i suoi post sui social le foto della sue vacanze ha voluto ricondividere anche il ricordo di Roberta Scardola giovane attrice che tanti anni fa ha recitato con lei nella fiction di Canale5 di successo Caro Maestro. Attualmente MediasetExtra ne ripropone le varie puntate ogni mattina, a partire dalle 10.25 circa, e l’attrice ricordando quel periodo ha ammesso:

“Stamattina è scesa una lacrimuccia.”

Le due attrice in realtà hanno lavorato insieme anche in un’altra fiction Mediaset di grande successo I Cesaroni dove la giovane era la miglior amica della figlia Alice, Carlotta,.

Elena Sofia Ricci condivide un ricordo dal passato: MediasetExtra rimanda in onda Caro Maestro

Caro Maestro è stata una fiction di Canale5 andata in onda per due stagione nel 1996 e nel 1997 in prima serata. Protagonista nei panni del maestro Stefano Giusti era Marco Columbro ma il cast era tutto di prim’ordine con nomi come Franca Valeri, Sandra Mondaini e Stefania Sandrelli ma nel cast vi erano anche Antonella Elia, Francesco Venditti e tanti altri noti attori. La Ricci, invece, vestiva i panni della dirigente dell’istituto Elisa Terenzi nonché amore giovanile del maestro Giusti con cui poi in seguito ha intrapreso nuovamente una storia d’amore. Roberta Scardola, invece, era la figlia di Elisa, Giulia. Ed in occasione della messa in onda delle repliche la giovane attrice ha voluto postare una foto di scena con la Ricci e condividere il breve ma toccante messaggio suddetto.

Prossimi impegni dell’attrice: da Che Dio ci aiuti a Fiori sopra l’inferno

Proiettata nel futuro, Elena Sofia Ricci ben presto sarà in nuove fiction con nuovi ruoli, sarà infatti Teresa Battaglia in Fiori sopra l’inferno oltre che nuovamente Suor Angela in Che Dio ci aiuti. A differenza di molti suoi colleghi la Ricci (di recente devastata per l’anniversario di morte del padre) non è identificabile con un solo ruolo, avendo interpretato moltissimi personaggi nella sua carriera e, in una recente intervista, ha rivelato che è una sua precisa scelta il non rimanere ingabbiata in un determinato ruolo.