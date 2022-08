Elisabetta Gregoraci a Soverato per i 101 anni della nonna: “Una roccia”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Agosto 25, 2022 , in Personaggi Tv

Grande festa ieri sera a Soverato per i 101 anni della nonna della showgirl, attrice e conduttrice

Anche quest’anno Elisabetta Gregoraci ha raggiunto la sua città d’origine, Soverato, sulla costa ionica calabrese, per festeggiare il compleanno della nonna, arrivata all’età di 101 anni, portati benissimo. Lo scorso anno, lo ricordiamo, si è svolta una grande festa per il centesimo compleanno della signora Elisabetta, dalla quale la conduttrice di Battiti Live ha preso il nome: e ieri, 24 agosto, l’evento si è ripetuto, con tantissimi invitati che hanno brindato ai suoi 101 anni in uno splendido locale sul lungomare della perla dello Ionio. Chi scrive ha incontrato Elisabetta sia lo scorso anno che ieri all’esterno del ristorante nel quale si sono svolti i festeggiamenti, facendo con lei anche un selfie! Gentilissima e disponibilissima, la conduttrice ha concesso una foto a tutti i fan che l’hanno attesa all’esterno del locale.

La dedica di Elisabetta Gregoraci alla nonna: “Sei una forza della natura e una roccia”

Alla fine della serata Elisabetta (sulla quale in questi giorni impazza il gossip) ha condiviso sul suo profilo instagram la foto visibile all’inizio dell’articolo, aggiungendo nello stato del post una bellissima dedica alla nonna: “Tanti auguri, oggi sono 101! Sei una forza della natura, la nostra roccia. Ti amo tanto” sono state le sue parole, commentate ovviamente da tantissimi fan, i quali hanno fatto i loro auguri di buon compleanno alla signora Elisabetta, alla quale facciamo ovviamente anche noi de LaNostraTV i nostri migliori auguri.

Serata in famiglia a Soverato per la showgirl e conduttrice: “Oggi sono super felice”

Nelle storie condivise prima della festa, Elisabetta Gregoraci si è detta invece molto felice per la serata organizzata con tutta la famiglia appunto per festeggiare il compleanno della nonna, registrando un video mentre si trovava in auto diretta proprio al ristorante. Nei precedenti post ha inoltre condiviso una foto con il papà e un’altra con il nonno, ma anche uno scatto con il suo parrucchiere di fiducia, parlando nella didascalia dell’immagine di un’amicizia che dura da oltre vent’anni.