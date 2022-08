Ermal Meta e il difficile momento vissuto: “Terribile, un’amputazione”

“Fu terribile, un’amputazione”, arriva l’amaro sfogo del noto cantante

È stato un fiume in piena Ermal Meta nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Il cantautore, per tre volte salito sul podio al Festival di Sanremo, ha raccontato il momento drammatico in cui ha lasciato l’Albania a 13 anni per arrivare in Italia. Un ricordo che, a distanza di 27 anni, ancora torna a bussare e a far male. L’artista ha raccontato di aver sentito il senso di colpa per essersene andato all’improvviso confessando:

“Dalla mattina alla sera ero su un traghetto. Non dormii tutta la notte, mi tremavano l’occhio e la bocca dello stomaco, mi stavo tuffando in un buco nero”.

Poi ha raccontato di essere tornato in Albania l’anno dopo per le vacanze estive, ma le cose con i suoi amici non sono andate come sperato:

“Mi trattavano da estraneo. Facevano finta che non ci fossi. ‘Che ne sai te, tu sei italiano’, era il refrain. Fu terribile, un’amputazione”.

Quell’episodio, a distanza di 27 anni continua a tornare nella mente del cantante nel sonno.



Ermal Meta: come sta adesso dopo i problemi di salute delle scorse settimane

In questi giorni il cantante ha dovuto interrompere il suo tour per un brutto problema di salute. Un gonfiore al viso che non passava lo ha costretto infatti a svolgere delle visite approfondite e l’artista non ha nascosto la sua preoccupazione. Fortunatamente ora il cantante sta bene, ha raccontato infatti sulle pagine del settimanale su citato:

“Alla fine non era niente di davvero preoccupante”

.

Con le dovute cure si è ripreso e ha tranquillizzato tutti i fans. Oggi l’artista è un uomo consapevole che ha deciso di sorridere alla vita e mostrarsi per quello che è, senza più maschere e limiti. Felice anche nel privato accanto alla sua Chiara, vive a Milano ed è pronto a trasferirsi a Bari, dove può vedere il mare tutti i giorni.

Cantante rompe il silenzio sulla sua vita privata: “Non sogno il matrimonio e diventare papà mi spaventa”

Legato a Chiara da diverso tempo, Ermal Meta convive con la compagna a Milano e ha sottolineato di essere molto riservato riguardo al suo privato. Ha ammesso però che essendo figlio di genitori divorziati non sogna il matrimonio: “Non penso ci sia bisogno di giurare davanti ad altri, se non a noi due”. Per quanto riguarda il discorso figli l’artista è stato di una sincerità disarmante, ammettendo: