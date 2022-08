Estate in diretta, Benedetta Rossi vittima di una truffa: “La mia paura…”

Benedetta Rossi allerta i fan sulla presunta dieta che l’avrebbe fatta dimagrire: “Ho paura prendano i dati”

Durante la puntata odierna di Estate in diretta i due conduttori hanno dedicato uno spazio alle truffe. Inizialmente si è parlato di quelle che avvengono nel settore turistico e che quest’estate hanno coinvolto un bel po’ di persone che hanno visto andare in fumo i loro sogni di vacanza e perso anche del denaro. Un altro tipo di truffa, invece, è quella che ha vissuto la famosissima cuoca televisiva. In particolare alcuni truffatori hanno usato l’immagine di Benedetta per pubblicizzare sul web delle pillole miracolose che avrebbero fatto perdere 12 chili alla cuoca. Ovviamente nulla di ciò è vero. Benedetta ha allertato i fan, ma oggi ha aggiunto:

“La mia paura è che il fine non sia solo quello di vendere le pillole ma che prendano i dati delle persone, delle carte di credito”.

L’ospite di Estate in diretta racconta il retroscena della truffa: “Non ne sapevo niente”

Durante la puntata Benedetta Rossi, in onda con una novità, ha spiegato che ad avvertirla e a farle scoprire la truffa in corso sono state le persone che la seguono sui social. A questi seguaci arrivavano delle pubblicità dove appunto Benedetta sponsorizzava questa dieta e questi prodotti dimagranti da lei stessa fintamente usati.

“Io non ne sapevo niente”

ha chiarito la cuoca. Purtroppo per quanto abbia avvisato i fan è difficile raggiungere tutti. Anche perché, come lei stessa ha spiegato, alcuni sono più ingenui e credono a tutto ciò che viene pubblicato sui social, a maggior ragione se trovano la sua immagine, visto che si fidano di lei.

La denuncia di Benedetta Rossi: “Ho segnalato ma è un fiume che è difficile fermare”

Mentre Roberta Capua ha lanciato un allarme a Estate in diretta, la cuoca ha spiegato come sta combattendo questa truffa. La cosa più importante è segnalare ed infatti lei l’ha fatto alla Polizia Postale. Inoltre Benedetta ha segnalato l’accaduto anche ai gestori dei social, ma purtroppo le hanno spiegato che queste pagine vengono create da dei bot, dei robot, e si cancellano subito.

“E’ un fiume che è difficile fermare”

ha concluso.