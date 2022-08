Estate in diretta, Roberta Capua lancia l’allarme: “La situazione è grave”

Roberta Capua commenta il maltempo in Italia: “Ci sono state anche delle vittime”

Non sono giorni facili questi per l’Italia che, tra vasti incendi e maltempo, ne sta passando di tutti i colori. E sono stati proprio questi due i temi principali della puntata odierna di Estate in diretta con inviati presenti in diverse località italiane flagellate. In apertura di puntata la conduttrice di Rai1 ha detto:

“Cominciamo parlando del maltempo. Perchè purtroppo la situazione in Italia è grave. Ci sono state anche delle vittime. L’Italia è divisa in due”.

Se da una parte, infatti, ci sono gravi incendi, come quello di Pantelleria, complici anche le altissime temperature, che stanno attanagliando il sud Italia, e i venti di scirocco, dall’altra al Nord e al Centro ci sono grandinate, trombe d’aria e piogge incessanti.

La conduttrice di Estate in diretta preoccupata per l’incendio avvenuto a Pantelleria: “Il fuoco ha lambito le case”

Testimonianze terribili ed immagini forti che Roberta Capua ha commentato insieme al collega Gianluca Semprini sono quelle che arrivano da Pantelleria. Qui alla fine del pomeriggio di ieri sono scoppiati due incendi che hanno distrutto decine e decine di ettari. Sulla questione è stata aperta un’inchiesta anche se la mano dell’uomo è l’ipotesi sempre più probabile. Le fiamme hanno costretto i turisti alla fuga, tra cui anche Giorgio Armani, e molti abitanti sono rimasti anche senza elettricità.

“Il fuoco ha lambito anche le case. Molti si sono rifugiati a mare, in acqua”

ha commentato sconvolta la conduttrice di Rai1.

Gli ultimi aggiornamenti sul maltempo: Roberta Capua informa il pubblico

Durante la puntata, nell’ampio spazio dedicato al maltempo e agli incendi, la conduttrice di Estate in diretta ha dato un’ultim’ora. Queste le sue parole:

“Io ho un’agenzia appena arrivata. C’è stato un nubifragio a Venezia con raffiche di vento fino a 115km/h e sono caduti dei frammenti dal campanile di piazza San Marco”.

Ma Venezia non è stata l’unica città che ha subito ingenti danni. Come ha spiegato Gianluca Semprini a Forte dei Marmi c’è stata una vera e propria tromba d’aria, mentre in Toscana c’è stata anche una vittima.