Estate in diretta, nessuna interruzione: Capua-Semprini, decisione della Rai

Roberta Capua e Gianluca Semprini non vanno in vacanza: in onda anche a Ferragosto

Nonostante il giorno festivo di lunedì 15 agosto Estate in diretta andrà in onda regolarmente, come ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:20. Nessuna pausa dunque per il programma pomeridiano di Rai1 e per i due conduttori che giornalmente tengono compagnia al pubblico a casa e lo informano degli ultimi avvenimenti. Nonostante, dunque, la programmazione televisiva del giorno di Ferragosto subirà anche modifiche, proprio per la festività, Estate in diretta non subirà variazioni. A confermarlo è la guida ufficiale di Rai1 che, invece, vede Camper, il programma in onda ogni mattina, non andare in onda il giorno di Ferragosto. Il programma condotto da Pinto e Roberta Morise, inoltre, andrà in vacanza per tutta la settimana. Al suo posto ci sarà il meglio del programma.

Estate in diretta costretto a chiudere prima: cambio di programma per le elezioni politiche

Se da una parte il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini andrà in onda regolarmente anche il giorno di Ferragosto, ben presto la trasmissione dovrà salutare il pubblico di Rai1. L’estate volge infatti quasi a termine e la nuova stagione televisiva è alle porte. Ma la chiusura del programma pomeridiano però avverrà ben prima di quanto inizialmente prospettato. Infatti Capua e Semprini saluteranno i telespettatori venerdì 2 settembre, invece del 9, e lasceranno il posto a La vita in diretta condotto da Alberto Matano. Il motivo riguarda le imminenti elezioni politiche del 25 settembre che comporteranno un’informazione serrata dei programmi proprio dai primi del mese.

Scommessa vinta per Gianluca Semprini e Roberta Capua: buoni risultati per l’ultima edizione

I due conduttori di Estate in diretta per il secondo anno consecutivo hanno dimostrato giornalmente di essere una squadra vincente. Gli ascolti hanno premiato il programma di Rai1 ed anche i telespettatori si sono mostrati perlopiù compatti nei commenti positivi verso la trasmissione e i due conduttori. In perfetto equilibrio tra cronaca, attualità e spettacolo Capua e Semprini hanno informato e intrattenuto il pubblico, lanciato allarmi e regalato anche momenti di leggerezza e spensieratezza. Verranno riconfermati per una terza edizione nel 2023?