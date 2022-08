Estate in diretta, Capua-Semprini stravolti da una notizia: “Immagini ignobili”

Roberta Capua e Gianluca Semprini sconvolti dagli anziani picchiati in una Rsa a Manfredonia

La nuova puntata di Estate in diretta si è aperta nello sgomento generale dei due conduttori che hanno mostrato non poche difficoltà nel parlare di una vicenda. Ovvero quella che vede coinvolti alcuni operatori di una Rsa di Manfredonia che, secondo le immagini delle telecamere posizionate dalla Polizia, avrebbero picchiato ferocemente degli anziani. Si tratta, in particolare, degli anziani più gravi della struttura, incapaci di difendersi e chiedere aiuto. Dettagli orrendi sono stati rivelati oggi dai due conduttori, tra anziani picchiati, insultati e addirittura violentati.

“Immagini ignobili, le potremmo definire soltanto così”

ha detto Semprini davvero sconvolto. I cinque operatori adesso sono indagati e a quanto pare avevano una sorta di frase in codice per dare il via alle violenze. “Andiamo a fare la terapia”, questa potrebbe essere la frase incriminata.

Il conduttore di Estate in diretta zittisce un’ospite: “Mi sembra che le prove ci siano”

Sempre durante lo spazio riguardante la cronaca, oltre alla vicenda di Manfredonia, i due conduttori sono tornati anche sul caso di Tiziana Morandi. La donna, che attualmente si trova in carcere, è accusata di aver messo una sostanza nelle bevande di alcuni uomini durante alcuni incontri apparentemente innocui per poi derubarli. Durante la puntata si è collegata l’avvocato della donna ed ha detto che la Morandi oggi non è stata bene e sta facendo degli accertamenti. L’avvocato ha poi detto a Roberta Capua e al collega che la trasmissione è visibile anche in carcere e che spera la sua assistita non si sia sentita male per quanto ascoltato ieri.

“Ci auguriamo che stia bene però mi sembra che le prove ci siano”

ha risposto Gianluca Semprini a tono.

Truffe in viaggio e grande caldo: di cosa hanno parlato Roberta Capua e Gianluca Semprini

Infine i due conduttori di Estate in diretta dopo la tensione con un’ospite hanno dato ampio spazio al grande caldo che continua ad attanagliare l’Italia. Si è parlato poi delle truffe dei viaggi con alcune testimonianze di vittime. E ancora, per quanto riguarda la pagine dedicata allo spettacolo si è parlato della famiglia reale d’Inghilterra. Infine è intervenuto, per una breve intervista, il cantante Marco Carta.