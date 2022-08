Roberta Capua e Gianluca Semprini, tensione con un’ospite: “Non vuole dircelo”

Estate in diretta, ospite crea gelo in studio con i conduttori: “Non è vero”

Anche la puntata di oggi del talk di Rai1 condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini si è aperta con la tragica storia della morte della piccola Diana, bimba di 18 mesi lasciata morire di stenti dalla madre Alessia Pifferi. Ed in collegamento è stata ospite l’avvocato della donna Solange Marchignoli che ha creato un po’ di tensione in studio. L’avvocato innanzitutto si è detta arrabbiata per alcuni titoli di giornale ed in generale ha accusato la stampa e la tv di volersi solo tratteggiare la sua assistita come un mostro e non come una detenuta in carne ed ossa. Ed a creare il gelo in studio è stato il fatto che mentre i due conduttori annunciavano che la Pifferi ha rivelato, dopo giorni, l’identità del padre della piccola, l’avvocato ha smentito tutto:

“Non è vero.”

Roberta Capua alle prese con un’ ospite: “Rivelazione sconcertante”, tensione in studio

Nello specifico la conduttrice di Estate in diretta ha aperto la puntata di oggi parlando di rivelazione sconcertante appena arrivata, aggiungendo poi che tale notizia era la rivelazione da parte di Alessia Pifferi della identità del padre della piccola Diana. Subito dopo è stata presentata l’avvocato che dopo le premesse annunciate nel primo paragrafo alla domanda di Semprini su chi sia il papà della piccola ha risposto zittita:

“Ovviamente io non rivelerò l’identità del padre ma aggiungo che non è vero che verrà contattato non è nostra intenzione comunicarlo a nessuno e non lo diremo neanche a lui”

E poi ha aggiunto che, a meno che gli inquirenti non la scoprano, la sua identità non verrà mai rivelata.

Caso della piccola Diana, i conduttori del programma di Rai1 danno gli ultimi aggiornamenti

Dopo attimi di tensione tra l’avvocato della donna con Roberta Capua e Gianluca Semprini quest’ultimo è uscito dall’impasse rivelando: “Non vuole dircelo per strategia difensiva.” Subito dopo i due hanno fornito gli ultimi aggiornamenti sul terribile caso, i familiari della donna, mamma e sorella, hanno chiuso i rapporti con lei. Nella puntata di ieri, invece, la conduttrice è stata scossa da una tragedia.