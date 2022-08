Estate in diretta, Roberta Capua sotto shock per una notizia: “Sconvolgente”

Roberta Capua sconvolta dall’omicidio del panettiere Ciro Palmieri: “Racconto agghiacciante”

E’ iniziata una nuova settimana di Estate in diretta e come sempre i due conduttori hanno aperto la trasmissione con lo spazio dedicato alla cronaca. Il primo caso di cui si è parlato è quello di Ciro Palmieri, ucciso dalla moglie e dai figli a coltellate e poi fatto a pezzi e gettato in un dirupo. Dalle ultime novità è emerso che forse la moglie viveva delle violenze. Ma la modalità dell’omicidio resta comunque efferata, tanto che la Capua ha parlato di un crimine “sconvolgente”. Ma a sconvolgere ancora di più la conduttrice c’è anche un altro aspetto. Roberta infatti ha detto:

“Di tutto questo racconto agghiacciante quello che ci colpisce di più è il bambino di 11 anni che assiste attonito, stringe il cagnolino e probabilmente porterà per tutta la vita quel momento impresso”.

Il conduttore di Estate in diretta perplesso: “Per quale motivo accanirsi su un corpo senza vita?”

Non è stata l’unica, Roberta Capua, a rimanere parecchio colpita dall’omicidio di Ciro Palmieri. Anche Gianluca Semprini, infatti, è apparso sconvolto. Il conduttore, nel descrivere il delitto, ha parlato di “qualcosa di terribile e molto crudele”. Ha poi aggiunto che si sono svolti gli interrogatori di garanzia della moglie e dei figli coinvolti e che anche il piccolino di 11 anni, seppur con tutte le precauzioni del caso, verrà ascoltato in quanto testimone fondamentale. In merito alle modalità dell’omicidio il conduttore ha poi riflettuto:

“Il tentativo di sparizione del corpo, smembrato e senza una gamba, per quale motivo accanirsi su un corpo senza vita?”.

Roberta Capua e le ultime notizie: “Non è stato un colpo di scena”

Oltre al caso di Ciro Palmieri, la conduttrice di Estate in diretta, che ha parlato dei suoi prossimi progetti, ha aggiornato i telespettatori, insieme a Gianluca Semprini, anche per quanto riguarda altri casi di cronaca. In particolare si è parlato dell’omicidio della pensionata di Malnate, Carmela Fabozzi, e del presunto omicida che ha una personalità molto particolare. Infatti l’uomo, che pare avesse già dei precedenti, faceva volontariato. Due condizioni di per sé molto contrarie tra di loro.