Roberta Capua svela il suo sogno dopo Estate in diretta: “Vorrei presentare…”

Quali sono i progetti della conduttrice dopo Estate in diretta: “Vorrei condurre un quiz”

Si sta avviando verso la conclusione anche quest’edizione del programma pomeridiano di Rai1 che dal lunedì al venerdì informa e intrattiene il pubblico a casa. Un’edizione molto fortunata dal punto di vista degli ascolti che ha visto alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, Roberta Capua e Gianluca Semprini. E proprio la conduttrice ha rilasciato una lunga e intensa intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui in merito ai suoi prossimi progetti lavorativi, a partire da settembre, ha spiegato che non c’è nulla all’orizzonte. Poi però in merito ai suoi desideri ha raccontato di aver fatto di tutto in televisione tranne condurre un game show. E ha aggiunto:

“Mi piacerebbe presentare quello che una volta si chiamava quiz. Mi diverte come telespettatrice e ho partecipato per beneficenza. Vorrei sperimentare anche la conduzione”.

Com’è il rapporto tra i due conduttori di Estate in diretta: “Siamo complementari, non ci pestiamo i piedi”

L’affiatamento professionale tra i due conduttori del programma estivo è così evidente da essere stati confermati alla conduzione insieme per il secondo anno di fila. Ma questa sintonia sarà così anche al di fuori delle telecamere? Ebbene sì! A confermarlo è proprio Roberta Capua, che ha lanciato un allarme, spiegando che ritrovare Gianluca Semprini è stato naturale, come se un anno non fosse mai passato. Poi spiega:

“Siamo complementari, non ci pestiamo i piedi”.

La cosa che la Capua apprezza di più del collega è la schiettezza, oltre ad una bravura particolare nella cronaca.

Roberta Capua svela il segreto del successo della trasmissione: “L’alternanza tra cronaca e leggerezza”

Nel periodo estivo ottenere buoni ascolti in tv è molto difficile visto che durante la bella stagione la gente preferisce stare perlopiù fuori casa. Eppure Estate in diretta rappresenta decisamente un’eccezione in senso positivo visto che raggiunge ottimi ascolti e alte percentuali di share. Ma qual è il segreto del successo del programma di Rai1? La conduttrice non ha dubbi:

“Credo sia l’assortimento, quell’alternanza tra cronaca e leggerezza”.

A questo, secondo Roberta, si aggiunge il fatto che il programma porta con sé un titolo storico a cui il pubblico è affezionato e che non delude le aspettative.