Estate in diretta, Roberta Capua scossa da un omicidio: “Particolare terribile”

Roberta Capua provata per l’omicidio del panettiere Ciro Palmieri: “Immagine da brividi”

Da giorni i conduttori di Estate in diretta si occupano del delitto di Ciro Palmieri, l’uomo di Giffoni, in provincia di Salerno, ucciso dalla moglie e da due dei figli della coppia a coltellate. L’omicidio ha assunto toni particolarmente macabri perché il corpo è stato poi fatto a pezzi e gettato in un dirupo. I fatti sono stati ripresi e dunque è abbastanza chiaro ciò che è successo. Purtroppo il figlio di 11 anni ha assistito al delitto ed è sotto shock. I due conduttori hanno parlato di “particolare terribile” proprio su tale argomento. Mentre, riferendosi alle riprese che si hanno dell’omicidio la Capua ha commentato:

“Un’immagine davvero da brividi”.

Durante la puntata sono stati intervistati inoltre la sorella della vittima, che descrive il fratello come un uomo buono, e il parroco che invece sapeva del clima di violenza e terrore di cui pare abbia parlato il figlio 15enne durante l’interrogatorio.

La conduttrice di Estate in diretta e gli ultimi aggiornamenti su un altro caso: “Odioso approfittare di un disabile”

Dopo aver dato una notizia sconvolgente Roberta Capua, insieme a Gianluca Semprini, si è occupata di un altro caso di cronaca. Ovvero quello di Carmela Fabozzi, la pensionata di Malnate uccisa in casa. Il suo presunto carnefice al momento si trova in carcere e dai primi dettagli emersi pare sia un uomo abituato a truffare gli anziani e i più deboli nonostante facesse volontariato. A tal proposito c’è stata anche la testimonianza di un uomo disabile vittima proprio di questo presunto aguzzino. La conduttrice ha riflettuto su come a tale uomo, già con numerosi precedenti, sia stato affidato il compito di prendersi cura di anziani. Queste le sue parole:

“A parte la cosa odiosa di approfittare di un disabile ma la comunità di Malnate…”

Roberta Capua annuncia la nuova coppia dell’estate: “Sono meravigliosi”

Per quanto riguarda la cronaca i due conduttori di Estate in diretta hanno poi parlato del caso di Liliana Resinovich con il marito presente in collegamento e la criminologa Roberta Bruzzone sempre in collegamento. Spazio poi agli aggiornamenti sul maltempo che in questi giorni sta causando molti problemi a diverse località italiane. Parlando invece di argomenti più leggeri la Capua ha detto:

“C’è una nuova coppia, gli Amarello”.

Si tratta di Amadeus e Fiorello che hanno regalato ai fan una gag social esilarante. “Meravigliosi” ha concluso la conduttrice.