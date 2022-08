Federica Panicucci, addio alle Maldive: cosa succede con Marco Bacini

Vacanze alle Maldive finite per la nota conduttrice: il ritorno in Italia con Marco Bacini

È tornata in Italia Federica Panicucci che sta vivendo l’estate 2022 all’insegna dei viaggi. Dopo gli ultimi anni segnati dalla pandemia e la decisione di vivere le vacanze nel Bel Paese per evitare rischi, la conduttrice di Mattino Cinque News si è rifatta in queste settimane, volando ben due volte alle Maldive. Prima con i figli Mattia e Sofia, e nei giorni scorsi con il compagno. L’imprenditore lombardo infatti, impegnato con il lavoro per tutta la prima parte dell’estate, non ha seguito la compagna per poi partire all’inizio d’agosto con lei per una fuga d’amore indimenticabile. Ora, salutata la suite con piscina delle Maldive, la coppia è ora tornata in Italia, ma le vacanze non sono finite! In queste ore infatti la sinora di Canale5 ha mostrato su Instagram Stories di essere ancora a Forte dei Marmi dove proseguirà il resto delle sue vacanze in attesa del ritorno in tv.



Federica Panicucci: la serata indimenticabile con il compagno al Twiga

Non finisce il relax estivo per la conduttrice di Mattino 5 che sta trascorrendo le ultime settimane di vacanza, in attesa del ritorno in tv, a Forte dei Marmi tra sole, mare, cocktail con le amiche e serate musicali con il compagno Marco Bacini. Proprio ieri ha trascorso la serata al Twiga, cenando e ascoltando musica dal vivo, grazie alle note di Umberto Smaila e del figlio Rudy. I due cantanti hanno dedicato più di una canzone alla conduttrice e amica, sostando sul suo tavolo. Il tutto immortalato dalla presentatrice che ha postato i video nelle sue storie su Instagram, mostrando gli sguardi d’intesa con il compagno, che ha reagito a una sua foto di recente.

Mattino Cinque News anticipazioni: la data d’inizio e tutte le novità sulla prossima edizione

Intanto il rotocalco mattutino dell’ammiraglia Mediaset, stando alle ultime anticipazioni, dovrebbe tornare a far compagnia al pubblico co Canale5 a partire dal 5 settembre. Francesco Vecchi continuerà ad occuparsi di attualità e politica conducendo la prima parte della trasmissione, mentre il segmento finale vedrà come protagonista Federica Panicucci che punterà sulla cronaca e gli argomenti di spettacolo. Presto inoltre per la conduttrice di Cecina partirà una nuova sfida professionale: sarà lei infatti al timone della seconda edizione di Back to school che si appresta ai nastri di partenza.