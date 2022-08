Federica Panicucci, un messaggio spiazza: “Nonostante il brutto…”

“Nonostante il brutto tempo siamo qui”, le parole inaspettate della conduttrice di Mattino 5

Continuano le vacanze di Federica Panicucci che si sta godendo fino all’ultimo giorno di agosto il mare, prima di partire con la nuova edizione del contenitore mattutino dell’ammiraglia Mediaset. Il brutto tempo non è riuscito a togliere il sorriso alla presentatrice di Cecina che non perde occasione per mostrare il suo ottimismo a quanti la seguono con affetto sui social. Il maltempo di questi giorni sulla sua Forte dei Marmi non l’ha scoraggiata di certo!

“Buon pomeriggio piccolo aggiornamento da Forte dei Marmi questa è la situazione meteo: guardate il cielo pieno di nuvole nere, ma noi siamo gli irriducibili della spiaggia, noi siamo qui nonostante il brutto”.

Questo il commento della signora di Canale5 nelle sue Instagram Stories, mentre passeggiava sulla spiaggia con il compagno Marco Bacini, lasciando alle sue spalle le nuvole nere di una giornata di fine estate.



Federica Panicucci non si scoraggia al mare e ammette: “Mi piace anche questo tempo”

Sempre con il sorriso, la conduttrice di Mattino Cinque News ha svelato ai suoi followers:

“Che poi non è proprio brutto, anzi a me piace anche questo tempo così. Vi mandiamo un saluto e un bacio”.

Insomma, non rinuncia al mare la presentatrice che ha trascorso l’estate alle Maldive, volando due volte sull’oceano indiano: prima con i figli Mattia e Sofia, e poi con il compagno Marco Bacini. In queste settimane invece è tornata a Forte dei Marmi al Twiga beach club, trascorrendo le giornate in spiaggia e le serate nei locali ascoltando musica dal vivo. Non sono mancati gli imprevisti però per la signora di Canale5 che pochi giorni fa è caduta dalla bicicletta facendosi male a un ginocchio.

Federica Panicucci in forma smagliante al mare: la foto sulla spiaggia fa impazzire tutti

Le ultime settimane per quanto riguarda il meteo sono state altalenanti a Forte dei Marmi, ma la conduttrice di Mattino Cinque non ha perso l’entusiasmo e, pochi giorni fa appena spuntato di nuovo il sole, ha colto l’occasione per mostrarsi in forma perfetta in uno dei suoi ultimi post su Instagram (visibile cliccando qui). La conduttrice di Cecina ha commentato la bella giornata con queste parole: “Oggi è tornato a splendere il sole”. Intanto è iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in tv del rotocalco di Canale5 che tornerà in onda a partire dal 12 settembre.