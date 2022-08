Boom! Fiorello verso il mattino di Rai1? C’è un’indiscrezione clamorosa

Fiorello potrebbe tornare in tv con la sua Edicola: tutto sul possibile nuovo progetto

E’ da tempo che Fiorello manca dalla televisione, se non fosse per la conduzione del Festival di Sanremo di due anni fa, l’incursione nell’ultimo, l’ospitata nello show di Gigi D’Alessio e poco altro. Sono lontani i tempi in cui lo showman deliziava il pubblico con i suoi programmi che hanno sempre avuto grande successo. Eppure forse finalmente i tempi sembrano essere maturi per rivedere Fiorello in televisione, precisamente su Rai1, in uno spazio tutto suo. Stando a quanto riportato dalla rivista Oggi non si tratterebbe però di una prima serata quanto della fascia della mattina che potrebbe ospitare la sua Edicola tanto amata dal pubblico.

Quale sarà lo spazio destinato allo showman su Rai1 e cosa potrebbe fare

Amatissimo dal pubblico di tutte le età Fiorello è richiesto ovunque. E sebbene sia Rai che Mediaset sanno bene che riaverlo in televisione sarebbe un gran colpaccio pare sarà la prima rete citata ad accoglierlo nuovamente nel proprio palinsesto del primo canale. Sembra dunque che nel dietro le quinte della Rai si stia ragionando sul possibile ritorno dello showman con la trattativa che, secondo Tvblog.it, starebbe coinvolgendo direttamente l’amministratore delegato della Rai. Secondo le indiscrezioni fin qui emerse per Fiorello potrebbe esserci spazio nella fascia della mattina, tra le 7:00 e le 8:00, con un’edizione speciale della sua Edicola, celebre cult su Radio Rai. L’arrivo di Fiorello sarebbe anche un tentativo di risollevare gli ascolti di Rai1 che in quella fascia, tra il TG1 e Unomattina, soffre in termini di ascolti.

Tutti i prossimi progetti di Fiorello in televisione: l’Edicola e poi il festival musicale?

Potrebbe aprirsi un vero e proprio periodo d’oro per Fiorello televisivamente parlando. Se la trattativa, che pare essere in corso, dovesse andare bene su Rai1 potrebbe arrivare l’Edicola di Fiorello che in radio ha avuto un grandissimo successo. Ma non finisce qui perchè si parla sempre più spesso del suo ritorno al Festival di Sanremo accanto al suo carissimo amico Amadeus. Quest’anno lo showman aveva preferito prendersi una pausa e concedersi solo per un momento ma chissà che l’anno prossimo le cose non possano tornare ad essere come quelle di due anni fa.