Fiorello: “Sanremo è morto e sepolto”, ma forse c’è un colpo di scena…

Sanremo 2023, iniziano le voci su Fiorello: per un collega potrebbe esserci un colpo di scena

Con l’annuncio di Chiara Ferragni a Sanremo il prossimo anno iniziano a spargersi le voci anche su una presenza o meno di Fiorello. Dopo due Festival da co-protagonista con Amadeus, il mattatore siciliano ha aperto il Festival dello scorso febbraio con un’apparizione nel corso della prima puntata, lasciando poi campo libero ai volti femminili scelti dall’amico, come Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta, che hanno fatto un figurone all’Ariston. Nonostante questo però non mancano i nostalgici di Fiore, come la lettrice Mara da Cremona che intervenuta nella posta di Maurizio Costanzo su Nuovo TV è tornata sulle parole dello showman, che nei giorni scorsi ha ammesso come per lui Sanremo sia “morto e sepolto per sempre”. Pensiero al quale Costanzo sembra credere davvero:

Mi sento di sostenere che questa volta Rosario potrebbe dire sul serio

Fiorello, Costanzo non chiude la porta: “Quando c’è di mezzo lui tutto è possibile”

Il pensiero del giornalista intervenuto su Nuovo TV si sposta poi sull’imprevedibilità di Fiorello, che secondo la lettrice della rivista Mara potrebbe decidere di sorprendere tutti con le recenti dichiarazioni e tornare ancora una volta a dare manforte all’amico Amadeus: “Forse è solo un modo per spiazzarci e presentarsi a Sanremo 2023”. Resta infatti difficile credere del tutto alle parole dello showman, artisti come Fiorello si nutrono della grande platea e nessuna in Italia eguaglia quella dell’Ariston nel corso della messa in onda del Festival. Anche Costanzo infatti non ha voluto chiudere definitivamente la porta all’ipotetico poker del siciliano: “Quando c’è di mezzo lui tutto è possibile”.

Lo showman si prenderà una pausa dal Festival?

Mentre nei giorni scorsi una nota showgirl come Elisabetta Gregoraci ha voluto prendere le distanze da una possibile partecipazione a Sanremo, Amadeus si ritroverà a fare i conti anche con una possibile assenza dell’amico Fiorello. Che quello dell’artista e comico possa essere un addio per sempre alla kermesse sembra difficile, ma una pausa dopo tre anni consecutivi sul palco pare praticamente certa. Possibile invece che Amadeus possa ritentarci tra un anno e mezzo, quando condurrà il suo quinto Sanremo consecutivo.