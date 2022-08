Gerry Scotti infastidito da una clamorosa gaffe di Fedez: “È molto ignorante”

Fedez e il severo giudizio del conduttore dopo la gaffe su Strehler: “Questi ragazzi non sanno nulla del passato”

Non è passata inosservata la gaffe che il popolare cantante ha fatto di recente. Il tutto è avvenuto durante le registrazioni del podcast con ospite Gerry Scotti che di recente ha commentato l’accaduto in un’intervista sul quotidiano Il Messaggero. In particolare Fedez in quell’occasione aveva detto di non aver mai sentito parlare del grande Giorgio Strehler, importante regista teatrale. “Questi ragazzi hanno un ego enorme” commenta il conduttore di Canale5. Secondo Gerry molti della nuova generazione sono diventati popolari in brevissimo tempo e sono molto bravi nel loro campo, un po’ come avviene con gli sportivi. Poi però aggiunge:

“Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. Sono molto ignoranti”.

Gerry Scotti tentato della conduzione del più importante festival musicale italiano

Dopo aver fatto una dichiarazione shock il conduttore ha parlato delle tante voci girate sul suo conto negli ultimi anni. Una di queste riguardava il suo ipotetico passaggio in Rai. Ma Gerry spiega che oltre a chiacchiere, caffè e battute, non c’è mai stata nulla di concreto. Un’altra voce parlava di Scotti ospite ai Festival di Sanremo condotti da Amadeus. Su questo qualcosa di vero c’è, infatti Gerry rivela di aver ricevuto ben due volte l’invito del collega. Tuttavia per altri impegni ha dovuto rifiutare e quando era libero lui Amadeus non l’ha chiamato. Come reagirebbe invece Gerry se ricevesse la proposta di condurre il Festival dopo Amadeus? “Sanremo è Sanremo” risponde lui.

Il conduttore svela un suo progetto: “Mi piacerebbe andare in giro a raccontare paesini italiani”

Infine Gerry Scotti traccia un bilancio della sua lunghissima carriera televisiva e ammette di sentire un po’ l’esigenza di un cambiamento. Per quella che lui definisce la terza e ultima parte della sua vita il conduttore vorrebbe fare il divulgatore.

“Mi piacerebbe andare in giro a raccontare i paesini italiani, il cibo, il vino, i mercati”

spiega Gerry. A Mediaset sanno già di questa sua voglia ma per il momento non c’è nulla di concreto tra le mani. “Prima o poi lo farò davvero” dice però Gerry.