GF Vip 7: spunta un nuovo nome e arriva un altro no per Alfonso Signorini

Carolina Marconi concorrente della prossima edizione del reality show? L’indiscrezione

Sta per iniziare la prossima edizione del Grande Fratello Vip. E ogni giorno circolano nuovi rumor sul cast del reality show di Alfonso Signorini. Proprio in queste ultime ore gli account social della trasmissione hanno lanciato un nuovo indizio su una concorrente mostrando in un post dapprima un video in cui è stata mostrata la sua sagoma, e successivamente nella didascalia è stata scritta una sua massima: “L’amore si dimostra, non si promette…” Tramite questi indizi il portale DavideMaggio.it è stato in grado di rivelare che la sagoma della suddetta donna appartiene all’ex gieffina, che in questi ultimi tempi è finita sotto i riflettori per un suo grosso problema di salute:

“L’indizio pubblicato sugli account ufficiali del Grande Fratello Vip svela la presenza di Carolina Marconi tra i vipponi scelti da Alfonso Signorini per animare la settima edizione del reality…”

Grande Fratello Vip anticipazioni prossima edizione: il conduttore incassa un altro no

Non è finita qua perchè sempre in queste ultime ore anche il nome di Franco Oppini è stato accostato al cast della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, nel cui cast dovrebbe esserci Charlie Gnocchi. A smentire la presenza dell’attore ci ha pensato la moglie Ada Alberti, che sui social ha rivelato che la proposta è arrivata, ma ha gentilmente rifiutato: “Ha ricevuto la proposta ma non ha accettato…” A stretto giro anche il figlio dell’attore comico ha smentito la partecipazione del padre su instagram: “Non ci sarà…” Non è dato sapere il motivo per cui ha detto no al conduttore, che presto tornerà in prima serata su Canale 5 alla guida della nuova edizione della versione vip del reality show.

Cast GF Vip prossima edizione: Edoardo Donnamaria e l’ex tronista concorrenti? Le ultime indiscrezioni

Si segnala inoltre che proprio in queste ultime ore l’informatissima fanpage instagram grande_fratello_tv ha rivelato con certezza che nella prossima edizione del reality show vip ci sarà anche lo speaker radiofonico e volto di Forum. Sui social si fa insistentemente il nome anche di Teresa Langella, la quale ha partecipato anni fa a Uomini e Donne alla ricerca dell’amore. Tutti questi rumor verranno presto confermati o smentiti?