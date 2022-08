GF Vip, Gianmaria Antinolfi sogna in grande: “Ecco ciò che vorrei fare”

L’ex vippone e il suo desiderio: “Mi piacerebbe partecipare a Celebrity Hunted”

A quasi un anno di distanza dalla sua avventura al GF Vip, Gianmaria Antinolfi guarda a nuovi orizzonti. L’imprenditore ed ex fidanzato di Belen Rodriguez ha rilasciato una curiosa intervista al portale Blastingnews, dove ha scoperto le carte sui nuovi progetti futuri. Tra questi Antinolfi sognerebbe un’avventura nel popolare programma di Amazon Prime Video Celebrity Hunted, che presto invece tornerà sul piccolo schermo con la sua terza edizione. Parlando al sito l’ex concorrente del GF Vip ha ammesso che prendere parte al cast del format sarebbe un’opzione che valuterebbe con particolare attenzione:

Per caso ieri ho guardato su Amazon un programma che mi ha fatto estremamente divertire e che mette davvero alla prova le tue capacità di strategia, pianificazione, organizzazione, problem solving e resistenza allo stress, che sono tutte le caratteristiche di cui ha bisogno un buon manager. Il programma è Celebrity Hunted

Gianmaria Antinolfi ricorda l’avventura al GF Vip: “Ecco che esperienza è stata”

Quello dell’imprenditore nella casa del GF Vip è stato un percorso completo, di quelli con all’interno tutto quello che si può incontrare in un programma come quello condotto da Alfonso Signorini. Proseguendo l’intervista a Blastingnews Gianmaria Antinolfi è tornato a parlare dell’esperienza trascorsa nel loft di Cinecittà, che gli ha lasciato in eredità una fidanzata, la incantevole Federica Calemme, e tanti nuovi amici, come Manuel Bortuzzo e Aldo Montano: “La giudico come un’esperienza estremamente positiva per quelle che sono le skill che ho acquisito e che sto utilizzando nel mio lavoro, per le emozioni fortissime che ho provato e per le persone che mi porto via” – le parole dell’imprenditore che dunque guarda con grande soddisfazione a quello che è stato il suo percorso – .

L’ex gieffino rivela la verità: cosa lo ha spinto ad accettare il reality

Mentre la programmazione del nuovo GF Vip è ancora in alto mare con non poche situazioni ancora da definire, Gianmaria Antinolfi ricorda con grande orgoglio il cammino nella casa più spiata d’Italia. Parlando al portale, l’ex compagno di Belen ha rivelato cosa lo ha spinto ad accettare il programma: “Volevo un po’ di tempo per provare qualcosa di differente e in quel periodo è nata quella opportunità”.