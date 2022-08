Giusy Buscemi è mamma per la terza volta: “Che dono immenso la vita!”

Scritto da Federica Emmanuele , il Agosto 6, 2022 , in Personaggi Tv

Il lieto annuncio dell’attrice sui social: “E’ venuto alla luce Elia Maria Michelini!!”

Giusy Buscemi nota al publico per essere l’attrice di Doc e una ex Miss Italia, nelle scorse ore ha dato un lieto annuncio sui social. La 29enne dopo aver messo al mondo il suo terzo figlio, ha esternato tutta la sua felicità tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram:

“Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio alle 23:00 è venuto alla luce Elia Maria Michelini!!“.

La protagonista di Doc esterna la sua gioia per la nascita del terzo figlio: “Quante emozioni!!”

L’attrice Giusy Buscemi che di recente ha rotto il silenzio sulla nuova stagione della soap opera Il Paradiso delle signore, è diventata mamma per la terza volta e a farlo sapere seppur non subito ci ha pensato lei stessa. Precisamente nella serata di ieri e dopo aver preferito quindi mantenere il riserbo sulla nascita del suo bambino per alcuni giorni ha rotto il silenzio, mostrando le fotografie del neonato che ha partorito il 31 luglio, e ha accompagnato con la testuale didascalia:

“Che dono immenso la vita! E quante emozioni!! I fratelli sono super felici. Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco!”.

Nel post ovviamente non sfuggono gli auguri dei tanti utenti della rete e anche di volti noti, come quello dell’attrice e collega Gloria Radulescu: “Che meraviglia poter essere al tuo fianco e donare amore a te e alla tua famiglia! Benvenuto Elia”.

La confessione di Giusy Buscemi prima del parto: “Ho sentito ogni singolo giorno della gravidanza”

Intanto nei giorni scorsi l’ex Miss Italia si era lasciata andare a uno sfogo: “Quando ti svegli pensando che sia arrivato quel fatidico giorno, e invece no”. Si era espressa inoltre sulle ultime settimane di attesa prima del parto scrivendo: “Ogni tanto chi mi vede da fuori mi dice certo che questa gravidanza è proprio volata. Io ne ho sentito ogni singolo giorno, spesso con gioia, entusiasmo ma a volte anche con qualche fatica fisica e non. Però poi ad un certo punto mi fermo e guardo loro”. Sempre nello stesso post dopo aver precisato di essere grata della strada, delle gioie e anche delle fatiche, aveva aggiunto che a volte si tende a dimenticarsi di quanto sia bello produrre dei frutti nella vita, lasciandosi andare a questa riflessione: “E allora ogni tanto è bello fermarsi. Fare memoria. E stare lì, semplicemente a guardare”.