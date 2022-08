Giusy Buscemi torna sul set di Un passo dal cielo dopo il parto: è mamma tris

Un passo dal cielo 7 cambia protagonista: la neo mamma tornerà sul set a breve

E’ da poco diventata di nuovo mamma per la terza volta Giusy Buscemi di Elia Maria, come lei stessa ha documentato sui suoi canali social. Un momento delicato e dolcissimo che l’attrice si sta godendo insieme al marito, il regista Jan Michelini, e ai loro due primi figli: Caterina Maria e Pietro Maria. Ben presto però Giusy tornerà sul set. Come scrive il settimanale Di Più Tv, infatti, tra non molto dovrebbero iniziare le riprese della settima stagione della storica serie tv. La Buscemi, che interpreta Manuela Nappi, conquisterà ancora più spazio rispetto alle precedenti stagioni. Infatti sarà proprio lei la protagonista assoluta prendendo il posto di Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, che ha deciso di abbandonare la serie tv di Rai1 per nuovi progetti. Ancora top secret invece la trama.

Giusy Buscemi è di nuovo mamma: le dolcissime parole per il figlio

A differenza dell’arrivo dei primi due figli, quando l’attrice si era fermata un po’ dal lavoro per dedicarsi completamente a loro, questa terza volta sarà diversa. Infatti tra non molto Giusy sarà impegnata con le riprese di Un passo dal cielo 7 ed essendo protagonista i ritmi saranno lunghi e serrati. Lei però non sembra preoccupata e, complice le prime due esperienze di gravidanza, ha intenzione di tornare presto al lavoro. Intanto l’attrice si gode il suo terzo figlio e questa fine dell’estate. E proprio sul piccolo Elia Maria la Buscemi sui social ha scritto: “Che dono immenso la vita! E quante emozioni”.

Giusy Buscemi e l’amore per il marito Jan Michelini: “Non ho mai amato nessuno come lui”

L’attrice e il regista si sono conosciuti sul set di Don Matteo 9 dove lei aveva un piccolo ruolo. Lui ha iniziato un corteggiamento d’altri tempi e alla fine il cuore della protagonista di Un passo dal cielo 7 ha ceduto. I due hanno capito quasi subito quanto fosse vero e puro il loro amore e così hanno deciso di sposarsi e mettere su famiglia. Con l’arrivo dei figli il loro amore si è moltiplicato. Stando alle dichiarazioni riportate da Di Più Tv l’attrice sul marito avrebbe detto: