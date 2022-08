Ultima puntata Grand Hotel 3, com’è finito? La quarta stagione si farà?

Andata in onda l’ultima puntata di Grand Hotel: ci sarà una quarta stagione?

Il pubblico di Canale Cinque ha salutato Grand Hotel. Nel corso dell’ultima puntata di questa sera venerdì 27 agosto il quinto canale ha lanciato l’ultimo episodio della fortunata serie, che ha trovato grande riscontro di ascolti nel corso di questa estate e in quella dello scorso anno. La serie tv spagnola è stata trasmessa da Antena 3 diversi anni fa, precisamente dal 2011 al 2013 e che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi del 2021 e del 2022. Quest’anno, nello specifico, Canale 5 ha trasmesso le ultime quattordici puntate della terza stagione, che era stata interrotta a settembre 2021 per poi lasciare spazio alla programmazione annuale. E con questa ultima puntata trasmessa il pubblico si è ritrovato a salutare la serie, visto che anni fa Antena 3 aveva annunciato la chiusura della produzione, che dunque anche in Italia non andrà oltre la terza stagione.

Cosa è accaduto nell’ultima puntata

Un vero peccato dover salutare questa fiction per i fan italiani, che si sono ritrovati un prodotto originale e divertente tra le mani come Grand Hotel, ma che già da diversi anni è stato chiuso in maniera definitiva. Nel corso dell’ultima puntata non sono ovviamente mancati i colpi di scena come da anticipazioni. Tutte le prove raccolte sembrano dimostrare che sia stata Alicia (Amaia Salamanca) a sparare a Diego (Pedro Alonso) che, dopo essere rimasto ferito ad una gamba, è deciso a incontrare nuovamente Julio (Yon Gonzàles),al punto dal convincere i dipendenti, pagandoli affinché gli dicano dove si nasconde. Intanto si scopre che Donna Teresa (Adriana Ozores) e Cisneros (Lluís Homar) sono legati una relazione.

Grand Hotel finisce, il finale regala grandi emozioni

Nell’ultimo episodio un’epidemia di colera ha creato scompiglio all’interno dell’hotel, a causa di Diego, che lo ha contratto bevendo l’acqua della grotta. Angela (Concha Velasco) si mette subito in modo e riesce a interromperla. Alfredo, prima di lasciare la struttura, ha firmato un documento in cui dichiara di cedere la direzione dell’hotel nelle mani di Angela. Cisneros, dopo aver dichiarato amore a Teresa, ha ucciso Diego. Belen (Marta Larralde), scoperta dallo stesso Andres (Llorenç González), si è suicidata per evitare di marcire in galera. Javier (Eloy Azorín) e Laura (Marta Hazas), ormai ripresasi definitivamente, tornano insieme e metteranno al mondo tre figli. Maite (Megan Montaner) e Andres decidono si sposarsi. E infine, Alicia e Julio, coronano il loro amore con un figlio.