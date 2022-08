Grande Fratello Vip: figlia di Vittorio Sgarbi rompe il silenzio dopo il no

Evelina Sgarbi al centro delle polemiche dopo aver detto no ad Alfonso Signorini: le sue ultime parole

In queste ultime settimane si è fatto un gran parlare sui giornali e sui social del gran rifiuto della figlia di Vittorio Sgarbi di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. A rivelarlo è stato proprio quest’ultimo in una recente intervista, non facendo mistero di essersi molto arrabbiato con la figlia perchè avrebbe sputato su soldi facili. Il magazine Nuovo l’ha raggiunta per sapere il motivo per cui ha preferito non accettare questa sfida. Quest’ultima ha però preferito non commentare, limitandosi a dire di non voler alimentare le polemiche:

“Non voglio e non posso commentare la mia scelta perchè il mio agente di moda di cui faccio parte mi ha chiesto di non alimentare questa polemica…”

Grande Fratello vip, il politico non ha dubbi: “Mia figlia doveva accettare”

Il magazine Nuovo ha poi contattato Vittorio Sgarbi proprio per sapere la sua opinione sul rifiuto di sua figlia di partecipare alla prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini, che avrà al suo fianco Sonia Bruganelli nei panni di opinionista. E il noto politico non ha nascosto di credere che sua figlia Evelina Sgarbi abbia assolutamente sbagliato a non accettare di mettersi alla prova perchè avrebbe potuto mostrare le sue capacità distinguendosi dagli altri:

“Se il GF Vip non le piaceva, poteva dirlo chiaramente dentro la casa, distinguendosi dagli altri…Se uno è se stesso, l’ambiente non lo condiziona…”

Sgarbi, che ha litigato con sua figlia proprio perché ha deciso di non partecipare al reality show vip di Canale 5, ha poi aggiunto di credere che Evelina abbia perso sicuramente una grande occasione per farsi conoscere.

Vittorio Sgarbi punta il dito contro sua figlia: “Non può chiedermi regali costosi”

Il noto politico e critico d’arte, sempre in questa intervista rilasciata a Nuovo, ha poi colto la palla al balzo per lanciare una frecciata velenosa a sua figlia Evelina Sgarbi, che ha deciso di non accettare di partecipare al Grande Fratello Vip rinunciando ad un cachet di un certo tipo:

“Non mi può chiedere in regalo una borsa da 2.800 euro…Se vuole una vita normale, faccia l’impiegata a 1.200 euro…Se invece vuole il lusso, deve cercare di trarre tutto il vantaggio possibile da quel mondo…”

Successivamente il politico ha fatto presente che proprio grazie alle sue partecipazioni nei vari programmi Tv è riuscito a comprare opere d’arte dal valore inestimabile.