Sonia Bruganelli, inconveniente prima del GF Vip: “Abbiamo un problema”

“Può succedere di tutto oggi”, la preoccupazione dell’opinionista del Grande Fratello Vip

Confermata di nuovo nel cast del reality di Canale5, Sonia Bruganelli sta trascorrendo le sue ultime settimane di vacanze prima del ritorno in tv. Il 19 settembre infatti il programma tornerà in onda nel prime time di Canale5 per far compagnia al suo pubblico affezionato probabilmente fino alla primavera (se dovesse esserci il prolungamento come nella scorsa edizione). Intanto la moglie di Paolo Bonolis sta trascorrendo l’estate a Formentera ma non sono mancati gli imprevisti per lei. Proprio il Ferragosto infatti è stato particolarmente tormentato a causa del meteo. Su Instagram Stories la Bruganelli ha mostrato la spiaggia bianca e le nuvole nere sul mare commentando:

“È bello, però potrebbe succedere di tutto” Potrebbe piovere”.

Nonostante le nuvole nere all’orizzonte, l’opinionista non si è demoralizzata e ha trascorso la giornata al mare con gli affetti più cari.



Sonia Bruganelli, spunta un problema con i capelli: “Non penso di riuscire a riportarli sani e salvi a casa”

Le settimane di relax trascorse al mare a Formentera con la famiglia e gli amici hanno causato all’opinionista un inconveniente. La salsedine infatti avrebbe rovinato la chioma bionda della moglie di Paolo Bonolis che, in vista del ritorno al Grande Fratello Vip e delle dirette su Canale5, ha avvertito tutti: “Houston abbiamo un problema. I capelli non credo proprio di riuscire a riportarli sani e salvi da questa estate”. Insomma, ci vorrà qualche seduta dal parrucchiere in più per far ritrovare alla bella Sonia, che ha lanciato un appello proprio alla sua hair stylist, il suo splendore. Ma nulla di preoccupante.

Grande Fratello Vip anticipazioni: nomi sorprendenti per la nuova edizione del reality

Intanto la macchina organizzativa del reality condotto da Alfonso Signorini si è messa in moto e in queste settimane sono circolate diverse voci sui vip in gioco. In attesa dell’ufficialità sulla rosa dei concorrenti, sembrerebbe probabile la partecipazione di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, e della mamma di Giulia Salemi. Mentre pare che l’ex fidanzata di Blanco abbia rifiutato di entrare nella casa più spiata d’Italia, così come Gessica Notaro. Tra le novità della prossima edizione del padre dei reality c’è anche la sostituzione di Adriana Volpe in veste di opinionista, che verrà rimpiazzata da Orietta Berti.